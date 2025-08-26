El secretario de Estado de EEUU habla de la guerra en Ucrania con sus homólogos europeos

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en Washington D.C., Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló el lunes con sus homólogos europeos y abordó los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, según informó el Departamento de Estado.

Rubio habló con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, la ministra de Asuntos Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, y la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, entre otros, dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, dijo que Ucrania estaba agradecida a Rubio por sus esfuerzos y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su "liderazgo pacificador". Añadió que las garantías de seguridad para Ucrania eran clave.

"Reiteré la posición de Ucrania de que las garantías de seguridad deben ser concretas, legalmente vinculantes y efectivas. Deben ser multidimensionales, incluyendo los niveles militar, diplomático, legal y otros", dijo Sybiha en la red social X.

"Todos compartimos la convicción de que el ejército ucraniano es el nivel fundamental de cualquiera de esas garantías, por lo que su máximo fortalecimiento es nuestra máxima prioridad".

Trump, tras sus cumbres por separado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y posteriormente con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos, ha pedido a Rubio que lidere las conversaciones para ofrecer a Ucrania garantías de seguridad.

Con información de Reuters