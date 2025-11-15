China prepara la misión Shenzhou antes de lo previsto tras los daños sufridos por la nave espacial

FOTO DE ARCHIVO: El cohete Long March-2F que transporta la nave espacial Shenzhou-20 despega del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan

nov (Reuters) -China ha iniciado los preparativos para enviar una nave espacial Shenzhou a su estación espacial permanentemente habitada antes de lo previsto, informó el sábado la cadena estatal CCTV.

La Shenzhou-22 se enviará sin nadie a bordo a la estación espacial Tiangong seis meses antes de su lanzamiento previsto para volver a poner en marcha el programa espacial tripulado de China.

Las misiones de Shenzhou han funcionado como un reloj desde 2021 hasta hace diez días, cuando Shenzhou-20 resultó dañada mientras estaba acoplada en Tiangong, lo que obligó a su tripulación de tres personas a permanecer nueve días más junto a otro trío de astronautas.

El viernes, la tripulación de Shenzhou-20 embarcó en la nave Shenzhou-21 y regresó con éxito a la Tierra, dejando al trío de astronautas recién llegados hace dos semanas sin una nave que pudiera llevarles a casa en caso de emergencia.

Shenzhou-22 está siendo enviada antes de lo previsto para tapar este riesgo de seguridad y permitir a la tripulación de Shenzhou-21 regresar a la Tierra alrededor de abril de 2026, una vez que completen su turno de medio año.

"Los preparativos para la misión Shenzhou-22 han comenzado. La nave llevará una carga completa, incluyendo provisiones para los astronautas y equipos para la estación espacial", informó CCTV.

Tiangong tiene una capacidad máxima de seis tripulantes, pero sólo puede mantenerse temporalmente, ya que la instalación está diseñada para albergar a tres astronautas durante seis meses.

China aún no ha anunciado qué ocurrirá con la averiada Shenzhou-20, de la que se sospecha que fue alcanzada por basura espacial, agrietando ligeramente la ventana de su cápsula de retorno.

Los expertos han sugerido que la nave podría desacoplarse de Tiangong y desorbitarse sobre el Pacífico.

(Reportaje de Eduardo Baptista; Editado en español por Juana Casas)