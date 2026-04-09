OCDE dice que ayuda al desarrollo de los países ricos se redujo casi un 25% en 2025

Sede de la OCDE en París

La ayuda al desarrollo que las naciones más ricas del ‌mundo destinan a ‌los países más pobres se redujo en un 23,1% en 2025, a 174.300 millones de dólares, la mayor caída interanual registrada hasta la fecha, informó el jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ​Económicos (OCDE).

El Comité ⁠de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, ‌del que forman parte Estados ⁠Unidos, Japón y la ⁠Unión Europea, informó de una disminución de la ayuda prestada por 26 de sus 34 ⁠países miembros, debido principalmente a las ​presiones políticas y fiscales en ‌sus propias economías.

"El mensaje ‌es extremadamente sombrío", afirmó Carsten Staur, presidente ⁠del comité de ayuda de la OCDE, en una rueda de prensa.

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Según la organización, Estados Unidos por sí solo fue ​responsable ‌de tres cuartas partes de la disminución, con la mayor reducción de la ayuda registrada por cualquier donante en cualquier año.

"La magnitud de la ⁠disminución por parte de Estados Unidos supuso que Alemania se convirtiera por primera vez en el mayor proveedor de ayuda al desarrollo exterior", señaló.

El presidente Donald Trump ha estado recortando las contribuciones de Estados Unidos a diversas ‌instituciones y ha cerrado la agencia de ayuda estadounidense.

Washington recortó de forma drástica su ayuda al desarrollo a Ucrania el año pasado, según la OCDE, pero el aumento de la ‌financiación por parte de las instituciones de la UE supuso un incremento en términos netos ‌con respecto ⁠al año anterior.

Alemania, Francia, Reino Unido y Japón, que suelen ser ​los cinco principales donantes, también recortaron su ayuda de manera significativa durante el año, añadió la OCDE.

(Editado en español por Carlos Serrano)