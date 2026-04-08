Irán abordará conversaciones de paz con EEUU con cautela: embajador iraní ante la ONU

Una multitud se congrega en las calles de Teherán después del anuncio de un alto el fuego entre EEUU e Irán.

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 8 abr (Reuters) - Irán abordará las conversaciones de paz con Estados Unidos con mucha ‌más cautela que ‌en negociaciones anteriores debido a una gran brecha de confianza, y la guerra afectará al futuro régimen jurídico del estrecho de Ormuz, según declaró el miércoles el embajador iraní ante la ONU en Ginebra.

Estados Unidos e Irán ​acordaron un ⁠alto el fuego de dos semanas mediado ‌por Pakistán, suspendiendo una guerra de ⁠seis semanas que ha causado ⁠miles de muertos, se ha extendido por Oriente Medio y ha provocado una interrupción sin precedentes ⁠en el suministro energético mundial.

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El presidente ​de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ‌el acuerdo a última ‌hora del martes, dos horas antes de ⁠la fecha límite que había fijado para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, bloqueado, si no quería enfrentarse a la destrucción ​de "toda ‌su civilización".

"No confiamos en la otra parte. Nuestras fuerzas militares mantienen su estado de alerta (...) pero, mientras tanto, acudiremos a las negociaciones para ver hasta qué ⁠punto la otra parte habla en serio", declaró a Reuters el embajador, Ali Bahreini.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que invitó a las delegaciones de Teherán y Washington a reunirse en Islamabad el viernes para lo que serían las ‌primeras conversaciones oficiales de paz desde el inicio de la guerra, y que el presidente de Irán confirmó su asistencia.

Las anteriores conversaciones nucleares celebradas en Ginebra a fines de febrero concluyeron con ‌algunos avances, pero nada decisivo, y estaba previsto que se reanudaran la semana siguiente en Viena, ‌antes de que ⁠Estados Unidos e Israel lanzaran ataques conjuntos contra Irán dos días después.

"Por ​esa razón, ahora todo es provisional. Incluso los acuerdos sobre el estrecho de Ormuz son provisionales", afirmó Bahreini.

(Editado en español por Carlos Serrano)