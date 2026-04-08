Irán abordará conversaciones de paz con EEUU con cautela: embajador iraní ante la ONU

Por Olivia Le Poidevin
GINEBRA, 8 abr (Reuters) - Irán abordará las conversaciones de paz con Estados Unidos con mucha más cautela que en negociaciones anteriores debido a una gran brecha de confianza, y la guerra afectará al futuro régimen jurídico del estrecho de Ormuz, según declaró el miércoles el embajador iraní ante la ONU en Ginebra.
Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán, suspendiendo una guerra de seis semanas que ha causado miles de muertos, se ha extendido por Oriente Medio y ha provocado una interrupción sin precedentes en el suministro energético mundial.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo a última hora del martes, dos horas antes de la fecha límite que había fijado para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, bloqueado, si no quería enfrentarse a la destrucción de "toda su civilización".
"No confiamos en la otra parte. Nuestras fuerzas militares mantienen su estado de alerta (...) pero, mientras tanto, acudiremos a las negociaciones para ver hasta qué punto la otra parte habla en serio", declaró a Reuters el embajador, Ali Bahreini.
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que invitó a las delegaciones de Teherán y Washington a reunirse en Islamabad el viernes para lo que serían las primeras conversaciones oficiales de paz desde el inicio de la guerra, y que el presidente de Irán confirmó su asistencia.
Las anteriores conversaciones nucleares celebradas en Ginebra a fines de febrero concluyeron con algunos avances, pero nada decisivo, y estaba previsto que se reanudaran la semana siguiente en Viena, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques conjuntos contra Irán dos días después.
"Por esa razón, ahora todo es provisional. Incluso los acuerdos sobre el estrecho de Ormuz son provisionales", afirmó Bahreini.
(Editado en español por Carlos Serrano)