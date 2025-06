Elecciones en Formosa 2025: el oficialismo de Insfrán arrasó con más del 67%

El Frente de la Victoria-PJ encabezado por el gobernador Gildo Insfrán arrasó este domingo con más del 67% de los votos, según los resultados parciales y con una participación proyectada del 68%. La segunda fuerza, Confederación Frente Amplio Formoseño, obtuvo más del 20% de los votos y el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, quedó tercero, muy atrás, con más del 11%. La cuarta fuerza fue la del Movimiento Sur con más del 0,8%.

En estas elecciones de medio término en la provincia de Formosa, los 488.951 formoseños habilitados para votar debían renovar la mitad -15 de las 30 bancas- de la Cámara de Diputados provincial, constituir el pleno del cuerpo constituyente que redactará una nueva Constitución -30 constituyentes- y concejales en todos los distritos. Según las primeras proyecciones, más de 330 mil personas se acercaron a las 261 establecimientos de votación para ejercer su derecho al voto a lo largo de la jornada. Los comicios se desarrollaron con total normalidad y requirieron 3600 efectivos policiales para su control.

Los espacios políticos que disputan las elecciones formoseñas

Son cinco los espacios políticos que se disputaron las elecciones formoseñas. El PJ, partido político que encabeza Insfrán en la provincia, fue por el lema Frente de la Victoria. Asimismo, La Libertad Avanza participó a través de dos sublemas: Las Fuerzas del Cielo y Despertado Leones. También, los libertarios opositores participaron a través de Alianza para la Libertad y la República. Por último, el espacio progresista fue por Confluencia Ciudadana.

Candidatos a diputados provinciales

Se eligen 15 diputados para renovar la mitad de la cámara provincial. Del espacio peronista, el que encabezó fue Agustín Samaniego, actual diputado provincial y presidente del PJ. Con este resultado parcial se descuenta que renovó su banca en la cámara baja provincial.

Por otro lado, el universo libertario buscó conseguir representatividad a través del presidente del partido libertario en Formosa, Esteban López Tozzi; y el titular del PAMI formoseño, Héctor Brizuela. También, a través de sublema Alianza para la Libertad y la República y Viva Formosa Libre, participó la actual diputada Gabriela Neme. Se presentó tanto como candidata a diputada como para convencional constituyente.

Por último, el espacio Confluencia Ciudadana llevó como primer candidato a diputado provincial al el dirigente gremial de ATE Fabián Sinsig.

Candidatos constituyentes

En estas elecciones de medio término, los formoseños también tuvieron que eligir a 30 representantes constituyentes para redactar la nueva Constitución provincial. Los principales candidatos que encabezaron la lista fueron la ex senadora nacional y ex auditora general de la Nación, Graciela De La Rosa (Frente de la Victoria - PJ); intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo (Las Fuerzas del Cielo - La Libertad Avanza), el vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa, Emilio Grippaldi (Despertando Leones - La Libertad Avanza); y el senador nacional Francisco Paoltroni (Alianza para la Libertad y la República); y ex concejal Antonio Prieto (Confluencia Ciudadana).

Insfrán: "Debemos cuidar la democracia"

Al salir del cuarto oscuro y ejercer el derecho al voto, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, dialogó con la prensa local y nacional. Allí hizo referencia a las condiciones climáticas e instó a la población a participar de los comicios: “Que la gente haga todo el esfuerzo posible, pese a las vicisitudes del tiempo, y que vaya a votar”. Y reafirmó: “Esta democracia que nos costó conseguir, debemos cuidarla. Hoy está un poco debilitada y solo se fortalece con la voluntad popular. Deseo que todo vaya bien. Hoy estamos eligiendo a los constituyentes que redactarán nuestra Constitución y será la oportunidad en la que se puedan incorporar los derechos que hemos adquirido”.

En el marco de la visita de los veedores electoral a la provincia, el Tribunal Electoral Permanente resolvió excluir del listado de acompañantes cívicos a Pablo Noguera y Carmen Dalila Colman, tras constatarse que ambos poseen afiliación partidaria y vinculación con la diputada opositora Gabriela Neme. Estas dos personas formaban parte del equipo de trabajo de Carlos Bargach, quien lidera la ONG Ser Fiscal y es director de Sociedad Civil y ONG del Ministerio de Seguridad de Nación, cartera dirigida por la ministra Bullrich.

Es por esto, que al ser consultado, el Gobernador expresó: "De Bullrich se puede esperar cualquier cosa. Han mandado veedores, pero también servicios de todas las fuerzas federales que están en la provincia. Y no hablemos de la ONG que están respondiendo a esa señora. De forma tramposa quisieron entrar como veedores de este proceso electoral".

Además, en relación al discurso del presidente Javier Milei que defiende el ajuste en todas las áreas nacionales, el Gobernador se diferenció: "Algunos reducidos grupos concentrados siguen haciendo muy buenos negocios. El déficit fiscal no existe y tampoco existe cuando el pueblo no está incluido en esos números. Este debe ser con el pueblo incluido como lo tenemos en Formosa hace más de 22 años. Porque si vos no tenés déficit y tenés un pueblo triste, ¿cuál es el sentido?"