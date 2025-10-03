"Esperemos que cumpla con la ley": la candidata De La Rosa celebró el rechazo al veto presidencial en el Senado

En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Frente de la Victoria (FdV) realizó un encuentro en la sede de la CGT Formosa para presentar a sus candidatos a diputados nacionales y reforzar la militancia en los barrios de la capital provincial. La reunión estuvo encabezada por la candidata que encabeza la lista del FdV, Graciela de la Rosa.

El acto se desarrolló el jueves 2 a las 19 horas y estuvo atravesado por un doble objetivo: acercar a los postulantes a la comunidad y capacitar sobre la nueva modalidad de votación mediante la Boleta Única Papel (BUP), que debutará en esta elección.

La candidata a diputada nacional se refirió a los recientes debates legislativos y valoró la decisión del Senado de la Nación de rechazar dos vetos presidenciales, lo que permitió convertir en ley la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y el financiamiento a las universidades nacionales. “Esperemos que el presidente Milei cumpla con la ley y no actúe como en la emergencia en discapacidad, donde ignoró lo que resolvió el Congreso”, señaló.

En el plano local, destacó el incremento salarial del 10% anunciado por el gobernador Gildo Insfrán para la Administración Pública Provincial. “Con esta medida, Formosa acumula un 55% de aumento, frente al 14,81% que lleva la Nación. La diferencia es clara y muestra el esfuerzo de nuestra provincia, pese a la caída de la coparticipación federal”, afirmó.

De la Rosa advirtió sobre el impacto de la recesión nacional en la recaudación y en los recursos transferidos, aunque subrayó que “el gobernador tomó la decisión política de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores”.

El candidato suplente Camilo Orrabalis destacó la energía que transmiten los vecinos y militantes en cada encuentro: “Es un gusto compartir con ellos, escuchar sus inquietudes y explicar con claridad el nuevo sistema de votación. Queremos que la gente vaya a votar tranquila, con la seguridad de que su decisión será respetada”.

“Estamos muy contentos porque mediante este encuentro nos juntamos compañeros, vecinos y candidatos a diputados nacionales”, expresó Gustavo López Peña, coordinador de la militancia en esa jurisdicción. Subrayó la importancia de explicar los cambios en el sistema electoral: “Para nosotros es vital tener este tipo de charlas, porque nos permite llegar con claridad a la gente y garantizar que el día de la votación puedan emitir su sufragio con confianza”.

El encuentro cerró con un llamado a fortalecer el Modelo Formoseño en el Congreso, representado por la candidatura de Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, a quienes la dirigencia local propone como los defensores de los intereses provinciales en un escenario político nacional marcado por tensiones con la Casa Rosada.

“Lo que se juega en octubre es el freno a políticas que están generando mucho sufrimiento. Formosa demuestra que otro camino es posible, con gestión responsable y compromiso con la gente”, sintetizaron los referentes del Frente de la Victoria.