Elecciones 2025 en Formosa: el Gobierno abrirá el Registro Civil durante la jornada de votación para retirar el DNI

Con el objetivo de garantizar que todos los formoseños puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Formosa abrirá sus puertas de 8 a 18 horas en toda la provincia para la entrega de DNI pendientes de retiro.

La medida busca facilitar la participación ciudadana y evitar que los ciudadanos se vean imposibilitados de votar por no contar con su documento. Así lo confirmó María Higinia Sena, subsecretaria de Justicia del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, quien explicó que “en todas las delegaciones del Registro, en la Dirección Central y en el Centro de Documentación Rápida (CDR), hay numerosos ejemplares que no pudieron ser entregados por el Correo, ya sea porque no encontraron al destinatario o porque no había nadie en el domicilio”, en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Sena precisó que “los DNI están disponibles en las delegaciones de toda la provincia y en el CDR, donde hay alrededor de 300 ejemplares listos para ser retirados”. En ese sentido, reiteró el pedido a los ciudadanos para que se acerquen a buscar su documento antes de la jornada electoral.

La funcionaria también recordó que solo se puede votar con el último DNI vigente. “Si una persona tramitó un nuevo ejemplar por extravío, deterioro o vencimiento, y todavía no lo recibió, no podrá votar con el documento anterior. Debe hacerlo con el último emitido”, aclaró.

Finalmente, Sena recomendó verificar cuál es el documento habilitado para sufragar a través de la web oficial del RENAPER (www.renaper.gob.ar), donde los ciudadanos pueden consultar el estado del trámite y confirmar con cuál de sus documentos podrán votar este domingo.

Cómo quedaron las listas

1. Frente de la Victoria

El peronismo formoseño presentó su propuesta en el Estadio Centenario, en el marco del Congreso Provincial del PJ. La lista está encabezada por Graciela De la Rosa, ex auditora general de la Nación (2017-2025), junto a Néstor Fabián Cáceres, subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa. Como suplentes figuran Mirta Retamozo, directora del Registro Civil, y Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología.

2. La Libertad Avanza

Tras diversas internas y polémicas a nivel local, la lista del oficialismo nacional lanzó su propuesta con el respaldo de Libertad, Trabajo y Progreso, Nuevo País, el PRO y el Partido Libertario. Sus principales candidatos son el polémico intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, y Marion Rodríguez, acompañados por Patricio Evans y Macarena Romero como suplentes.

El intendente Basualdo, quien inició su carrera política dentro del Partido Justicialista, dio un giro hacia LLA con el impulso de la exdiputada provincial Gabriela Neme, y Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, quienes lo promovieron y respaldaron en esta transición política. Sin embargo, este apoyo no sirvió en su momento: como candidato para convencional constituyente en las elecciones provinciales, su fórmula solo sacó el 11,21%, frente al 67,33% que cosechó la fórmula peronista.

3. Juntos por la Libertad y la República

La alianza integrada por la UCR, Libres del Sur, Partido Socialista y MID competirá con una lista encabezada por el concejal Enzo Casadei y Beatriz Galeno, mientras que como suplentes figuran Richard Jacquet y Victoria Ocampo.

Cabe destacar que Casadei logró cosechar más votos individuales que el candidato libertario en la reciente elección provincial, donde cosechó el 20,87% de los votos.

4. Partido del Obrero

El Partido Obrero, por su parte, oficializó a Fabián Servín y Natalia Coronel como cabezas de lista, junto a Omar Jiménez e Ivana Arzamienda en las suplencias.

5. Principios y Convicción

Víctor Daniel González y Marta Almada, por último, serán las caras visibles del partido minoritaria que se encuentra en la izquierda de la boleta única. Sus reemplazantes serán Blas Julián Ortiz y Carina Molina, respectivamente.