"El porcentaje más alto del país": desde Formosa destacaron el respaldo del pueblo formoseño al peronismo

El jefe del bloque justicialista en la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, celebró el triunfo del Frente de la Victoria (FdV) en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde la fuerza política alcanzó el 58,35% de los votos, el porcentaje más alto del país. A pesar de no haber logrado las dos bancas nacionales en disputa, el legislador sostuvo que el resultado representa “una clara ratificación del liderazgo del gobernador Gildo Insfrán y del Modelo Formoseño”.

“Una vez más la figura del gobernador Gildo Insfrán ha triunfado de manera muy amplia, con más de 23 puntos de diferencia respecto de La Libertad Avanza (LLA) y más de 70 mil votos de ventaja”, expresó Samaniego en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), destacando que el oficialismo ganó en todos los distritos, incluida la capital provincial y la localidad de Las Lomitas, de donde es oriundo el candidato libertario Atilio Basualdo.

Samaniego afirmó que el 58% de apoyo alcanzado por el Frente de la Victoria “es el más alto obtenido por una fuerza política en todo el país”, lo cual interpreta como un respaldo popular al modelo de gestión provincial. “Estamos muy conformes con el resultado, pero también comprometidos a seguir profundizando el trabajo en cada rincón de Formosa”, aseguró.

El diputado provincial explicó que, si bien el objetivo inicial era conseguir los dos escaños nacionales para el FdV, finalmente se obtuvo uno, mientras que la otra banca fue para La Libertad Avanza. “Era una meta ambiciosa, pero se trabajó intensamente para alcanzarla. En la historia democrática, solo una vez el peronismo formoseño logró incorporar a sus dos diputados nacionales, por lo que este resultado también es muy positivo”, valoró.

Samaniego resaltó que la campaña fue “de unidad, compromiso y trabajo territorial”, y que el voto popular “ratificó el rumbo de una provincia con desarrollo, inclusión y justicia social”. En ese sentido, definió el triunfo como “un nuevo espaldarazo al Gobernador, al Modelo Formoseño y a todas las políticas públicas que se vienen sosteniendo con esfuerzo y planificación”.

El legislador también cuestionó la actitud de la oposición local durante la campaña, a la que calificó como “una oposición sin propuestas, llena de chicanas y provocaciones”. En particular, criticó a los dirigentes que intentaron instalar la idea de que “el Gobernador tiene miedo” tras los comicios.

“Uno puede tener distintas opiniones sobre el gobernador Insfrán, pero decir que tiene miedo es no conocerlo. Es una afirmación muy osada”, respondió Samaniego. “El Gobernador no les tiene miedo, y no porque sea un guapo, sino porque es un cuadro político con muchos años de experiencia, con una profunda convicción y un compromiso probado con su pueblo”, agregó.

En esa línea, el jefe del bloque justicialista llamó a la oposición a “respetar la voluntad popular expresada en las urnas” y a “abandonar la política del agravio y la desinformación”. “Formosa volvió a demostrar que cree en su propio proyecto, que confía en la conducción de Gildo Insfrán y que no se deja llevar por discursos vacíos”, sostuvo.

Con más de 58 puntos porcentuales, el Frente de la Victoria consolidó el mejor desempeño electoral de una fuerza provincial en los comicios legislativos de 2025. Para Samaniego, el resultado “ratifica el rumbo de un modelo político que prioriza la inclusión, la producción y la soberanía provincial frente a los intentos de ajuste del Gobierno nacional”.

“Hubiéramos querido un escenario distinto a nivel nacional, teniendo en cuenta el avance de La Libertad Avanza, pero en Formosa el pueblo volvió a decir que no se negocia el presente ni el futuro de la provincia”, concluyó el legislador.