El responsable de IA de defensa de Ucrania prevé un "nuevo paradigma" de la guerra

FOTO DE ARCHIVO: El militar ucraniano Anatolii transporta un vehículo aéreo no tripulado interceptor AS3, parte del sistema modular estadounidense de lucha contra drones impulsado por inteligencia artificial MEROPS, en un lugar no revelado

La ​guerra en Ucrania se enfrenta a un cambio de paradigma en los próximos años, a medida que la inteligencia artificial se integra en las redes de armamento y acelera la toma de decisiones ‌en el campo de batalla, según un ‌alto mando militar ucraniano.

Ucrania, en su quinto año de lucha contra una invasión rusa a gran escala, ya está utilizando la IA para una gran variedad de funciones en el campo de batalla, desde el pilotaje de drones contra objetivos hasta la ayuda en la planificación de operaciones de combate y el análisis de datos sobre los ataques con misiles rusos.

"La IA conformará un nuevo paradigma de la guerra. De hecho, ya lo está haciendo", dijo a Reuters Danylo Tsvok, director del centro de investigación en IA del Ministerio de Defensa.

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Predijo ​que los sistemas de IA ⁠pronto se unificarían en una única red que supervisaría el campo de batalla, lo que daría lugar ‌a una "guerra de sistemas operativos" con Rusia en los próximos tres a cinco años, si ⁠el conflicto continúa.

"El sistema que posea más datos y los ⁠comprenda mejor, y que proponga soluciones, será el que obtenga ventaja", dijo.

El centro se fundó en marzo, en un momento en que el ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, busca situar la inteligencia artificial y la toma de ⁠decisiones basada en datos en el centro de las defensas de Ucrania.

Los drones, que en ​su mayoría siguen siendo pilotados por personas, ya han cambiado radicalmente la forma ‌en que se libra la guerra.

Soldados ucranianos y rusos ‌se lanzan miles de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) al día. Kiev ⁠también está tratando de resolver la escasez de soldados en el frente con robots terrestres.

La capacidad de los drones para vigilar constantemente el campo de batalla y alcanzar objetivos con precisión ha acelerado la "cadena de destrucción", el proceso de planificación y ejecución de un ataque contra el enemigo. La toma de decisiones basada en la ​IA aceleraría esto ‌aún más, dijo Tsvok.

CARRERA TECNOLÓGICA ARMAMENTISTA

Ucrania, cuyo ejército cuenta con alrededor de un millón de efectivos, ya utiliza herramientas de IA en sus sistemas de mando.

Pero Tsvok señaló que el objetivo era crear un único sistema operativo que recomendara decisiones en el campo de batalla desde las unidades individuales en primera línea hasta el mando estratégico.

Esto aceleraría significativamente el análisis de los datos ⁠de los 1.200 kilómetros de línea de frente para permitir que se hagan recomendaciones a los comandantes humanos, dijo.

El objetivo, según Tsvok, es unir las armas y los sistemas de datos en "un único organismo vivo que pueda operar de manera coordinada".

La carrera tecnológica en materia de armamento desencadenada por la mayor guerra de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se prolongó de 1939 a 1945, ha despertado el interés de empresas extranjeras de IA ávidas de datos de combate para entrenar sus modelos y de la oportunidad de poner a prueba sus sistemas.

Algunas, como la empresa ‌estadounidense Palantir, han proporcionado sus sistemas a Ucrania. Kiev ha creado Brave1 Dataroom, un proyecto para compartir datos del campo de batalla con países aliados para entrenar su software.

"Este es el lugar donde puedes saber si tu sistema funciona", dijo Tsvok, vestido con una camiseta negra y vaqueros.

Moscú también está desarrollando sus capacidades de inteligencia artificial. Un alto mando de la defensa aérea ucraniana dijo a Reuters en abril que le preocupaba el creciente uso de ‌la IA por parte de Rusia en la planificación de ataques con drones y misiles contra ciudades, lo que podría reducir significativamente el tiempo de planificación de cada ataque.

"La cuestión es", dijo Tsvok, "la rapidez con la que desarrollamos nuestras soluciones ‌y la practicidad con ⁠la que las aplicamos para lograr el impacto principal en el campo de batalla desde nuestro lado".

Ucrania opera bajo el principio de que un ser humano participe en las decisiones ​de combate, pero Tsvok señaló que los sistemas de IA podrían acabar superando a los humanos, cuya presencia ralentizaría entonces la toma de decisiones.

"Entonces surge la pregunta: ¿cómo nos mantenemos al día con la toma de decisiones que proponen los sistemas autónomos?", dijo.

Con información de Reuters