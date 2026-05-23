El cambio climático amenaza a especies vegetales de todo el mundo a medida que se reducen sus hábitats

FOTO DE ARCHIVO: Un árbol de eucalipto se alza entre las montañas West MacDonnell, al oeste de Alice Springs

Algunas de las plantas ​que hacen reconocibles los paisajes que nos son familiares podrían no sobrevivir a finales de siglo, ya que el cambio climático se está convirtiendo en un factor cada vez más importante de la pérdida de especies, según los científicos, al alterar y, ‌a menudo, reducir los hábitats adecuados que las plantas necesitan ‌para sobrevivir.

Los investigadores modelaron las áreas de distribución futuras de numerosas especies de plantas vasculares, una categoría que abarca casi todas las plantas del mundo —aquellas con tejidos que transportan agua y nutrientes—. Analizaron más de 67.000 especies, lo que supone alrededor del 18% de las plantas vasculares conocidas del mundo.

Descubrieron que entre el 7% y el 16% podrían perder más del 90% de su área de distribución, lo que las situaría en alto riesgo de extinción. Entre los ejemplos se incluyen el palo de hierro de Catalina, o palo de hierro de las islas, un árbol endémico poco común de California; el musgo azulado de espiga, de un linaje vegetal que se remonta a más de 400 millones ​de años; y aproximadamente un tercio de ⁠las especies de eucalipto, uno de los grupos de plantas más reconocibles de Australia.

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Los investigadores llegaron a estas estimaciones tras examinar millones ‌de registros sobre la ubicación de las plantas, así como escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero para ⁠el periodo 2081-2100.

El hábitat de una planta no es simplemente un lugar en ⁠un mapa, sino el conjunto completo de condiciones que necesita: temperatura, precipitaciones, suelos, uso del suelo y características del paisaje, como la sombra.

"Una forma de visualizar esto es imaginar que las plantas intentan seguir una 'envoltura climática' en movimiento. A medida que las temperaturas aumentan, muchas especies pueden ⁠desplazarse hacia el norte o a zonas más elevadas para mantenerse lo suficientemente frescas. Pero la temperatura es solo una parte ​de la historia", afirmaron Junna Wang, investigadora posdoctoral de la Universidad de Yale, y Xiaoli Dong, profesora ‌de ciencia y política medioambiental en la Universidad de California, Davis, ‌en declaraciones conjuntas a Reuters.

Wang y Dong ayudaron a dirigir el estudio publicado en la revista Science.

Según el estudio, en muchos ⁠lugares el cambio climático está reduciendo estas combinaciones, dejando menos áreas donde aún coexistan todas las condiciones que una especie necesita.

En el caso de las plantas, el movimiento o la dispersión suele producirse a lo largo de generaciones, a través de semillas o esporas transportadas por el viento, el agua, los animales o la gravedad. Sin embargo, cuando los investigadores compararon el movimiento realista con un escenario en el que las ​plantas podían llegar a cualquier ‌hábitat nuevo adecuado, las tasas de extinción resultaron muy similares.

"Si el desplazamiento lento fuera el principal problema, permitir una dispersión ilimitada debería reducir drásticamente el riesgo de extinción. Pero eso no es lo que hemos encontrado", afirmaron Wang y Dong.

Esto es importante para la conservación.

"Si la limitación de la dispersión fuera el principal factor, entonces estrategias como la migración asistida —ayudar físicamente a las especies a trasladarse a nuevas zonas— podrían resolver gran parte del problema. Pero si el cambio climático está reduciendo ⁠la cantidad de hábitat adecuado en general, entonces limitarse a ayudar a las especies a desplazarse podría no ser suficiente", añadieron.

Los impactos previstos varían según la región. Las plantas adaptadas al frío en el Ártico podrían perder su hábitat a medida que se reducen los climas extremadamente fríos. Las regiones secas, incluidas partes del oeste de Estados Unidos y las regiones de clima mediterráneo, se enfrentan al riesgo de sequías más intensas, menor humedad del suelo e incendios forestales más frecuentes. En las costas del sur y el este de Australia, las líneas costeras podrían limitar los desplazamientos hacia los polos.

Al mismo tiempo, la diversidad vegetal local podría aumentar en aproximadamente el 28% de la superficie terrestre a medida que las especies se trasladen a zonas ‌recién aptas, incluidas partes de los trópicos y subtrópicos donde el aumento de las precipitaciones —más que la temperatura por sí sola— podría crear condiciones adecuadas para nuevas especies, descubrieron los investigadores.

Describieron esto como una reorganización global, en la que algunas especies desaparecen de partes de su área de distribución histórica mientras que otras se trasladan a nuevas zonas, pero señalaron que las mejoras locales no significan que a las plantas les vaya mejor en general.

Estos cambios también podrían crear "comunidades novedosas": combinaciones de plantas que históricamente no han convivido, pero que empezarían a encontrarse entre sí por primera vez. ¿Cómo se ‌desarrollarían estas interacciones? Los investigadores afirmaron que no lo saben.

Las plantas son la base de la mayoría de los ecosistemas terrestres. Almacenan carbono, estabilizan los suelos, sustentan la vida silvestre y proporcionan alimentos, madera, medicinas y otros materiales. Por lo tanto, los cambios en la diversidad vegetal pueden tener efectos en ‌cadena sobre la naturaleza y las ⁠personas.

"Si el cambio climático reduce la cobertura vegetal, los ecosistemas podrían absorber menos dióxido de carbono de la atmósfera, lo que puede intensificar aún más el calentamiento. Esto crea un círculo vicioso en el que el cambio climático ​daña a las plantas, y la reducción de la cobertura y la productividad vegetal, a su vez, agrava el cambio climático", afirmaron Wang y Dong.

"En última instancia, proteger la diversidad vegetal no solo consiste en conservar la naturaleza por el simple hecho de hacerlo, sino también en mantener los sistemas ecológicos que sustentan a las sociedades humanas", afirmaron.

Con información de Reuters