Con cuatro escuelas paralizadas en Formosa, la educación técnica se convierte en otra víctima del ajuste de Milei: los detalles

El desfinanciamiento de la educación pública impulsado por el Gobierno nacional comenzó a mostrar nuevos efectos en Formosa. En esta oportunidad, las autoridades provinciales advirtieron que la educación técnica también se vio afectada por los recortes nacionales, al punto de impedir la construcción de cuatro establecimientos que estaban proyectados en distintos puntos del territorio.

El director de Educación Técnica de la provincia, Pablo Barón Peña, vinculó esta situación con las medidas adoptadas desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y señaló que uno de los principales impactos fue la eliminación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058), que dejó sin efecto el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

"Debido al desfinanciamiento sufrido, en la provincia no se pudieron concretar cuatro escuelas técnicas que se tenían en agenda", afirmó el funcionario en declaraciones a Agenfor.

El fondo nacional constituía una herramienta destinada a financiar talleres, laboratorios, equipamiento, insumos y obras de infraestructura para las instituciones técnicas del país. Según Barón Peña, la interrupción de estos recursos comenzó a reflejarse tanto en el funcionamiento del sistema como en la imposibilidad de avanzar con nuevos establecimientos educativos.

Proyectos que quedaron paralizados

De acuerdo con lo detallado, los establecimientos previstos estaban proyectados para la ciudad de Formosa, Riacho He Hé, Ingeniero Juárez y Las Lomitas. La construcción de estas instituciones formaba parte de la planificación educativa destinada a ampliar la oferta de formación técnica en distintas regiones de la provincia.

Esta es una modalidad considerada estratégica para la capacitación de jóvenes y la vinculación con los sectores productivos. Barón Peña remarcó que la problemática no afecta únicamente a Formosa, sino que alcanza a las escuelas técnicas de todo el país debido a la reducción de los recursos destinados al sector.

Sostener la educación técnica pese al contexto

A pesar de este escenario, el funcionario destacó que el Gobierno provincial continúa con la implementación de acciones para garantizar el funcionamiento de las escuelas técnicas y sostener la calidad educativa. "Las escuelas técnicas están desfinanciadas en todo el país”, señaló, aunque aclaró que la provincia desplega distintas estrategias para mantener la modalidad y responder a las necesidades de estudiantes y docentes.

Asimismo, valoró la planificación impulsada desde el Estado provincial para afrontar las dificultades derivadas de la reducción de recursos nacionales. "En esta situación adversa que se atraviesa hace tres años a nivel nacional, con quita de derechos, Formosa lleva adelante una planificación, un trabajo organizado y una perspectiva para continuar cubriendo las necesidades", sostuvo.

Desde el sistema educativo provincial consideran que la formación técnica constituye una herramienta fundamental para el desarrollo productivo y la generación de oportunidades laborales, por lo que remarcaron la importancia de fortalecer esta modalidad pese al complejo contexto financiero que atraviesa el sector a nivel nacional.