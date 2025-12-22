Trump nombra al gobernador de Luisiana como enviado especial de EEUU para Groenlandia

El gobernador de Luisiana Jeff Landry camina, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU

‍El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el nombramiento del gobernador de Luisiana, ‍Jeff Landry, como enviado ⁠especial para Groenlandia.

"Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, y promoverá firmemente los intereses de nuestro país para la seguridad, la protección y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo", escribió Trump en una publicación en Truth Social.

La Casa Blanca y la oficina del primer ministro de Groenlandia ‌no respondieron inmediatamente a las solicitudes de ⁠comentarios.

Landry, que asumió el cargo ⁠de gobernador de Luisiana en enero de 2024, agradeció a Trump en una publicación en la red social X, ‍diciendo: "Es un honor servir (...) en esta posición voluntaria para hacer de Groenlandia una parte ⁠de EEUU. ¡Esto de ninguna manera ‌afecta mi posición como gobernador de Luisiana!"

Trump ha dicho varias veces a lo largo de los años que Groenlandia, un territorio danés que en gran medida se gobierna a sí mismo, debería formar parte ‌de ‌Estados Unidos, señalando razones de seguridad y un interés en los recursos minerales de la isla. Landry elogió la idea a principios de este año.

"¡El presidente Donald J. Trump tiene toda ​la razón!", escribió Landry en una publicación del 9 de enero en la red social X. "Tenemos que asegurarnos de que Groenlandia se una a Estados Unidos. ¡GENIAL para ellos, GENIAL para nosotros! ¡Hagámoslo!"

Groenlandia y Dinamarca han rechazado sistemáticamente la idea.

Aunque Estados Unidos y Groenlandia se comprometieron este mes a ‍mostrar "respeto mutuo", la ministra de Asuntos Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, dijo que los comentarios de Estados Unidos sobre Groenlandia habían creado incertidumbre entre la población local y subrayó la necesidad de hablar abiertamente con EEUU.

"Nuestro país y Estados ​Unidos han cooperado durante 80 años basándose en intereses comunes. Es necesario restablecer la confianza para que podamos seguir cooperando", ​dijo Motzfeldt el 8 de diciembre, según el diario local Sermitsiaq.

Con información de Reuters