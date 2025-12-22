EN VIVO
EEUU

Trump nombra al gobernador de Luisiana como enviado especial de EEUU para Groenlandia

22 de diciembre, 2025 | 05.09

‍El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el nombramiento del gobernador de Luisiana, ‍Jeff Landry, como enviado ⁠especial para Groenlandia.

"Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional, y promoverá firmemente los intereses de nuestro país para la seguridad, la protección y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo", escribió Trump en una publicación en Truth Social.

La Casa Blanca y la oficina del primer ministro de Groenlandia ‌no respondieron inmediatamente a las solicitudes de ⁠comentarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Landry, que asumió el cargo ⁠de gobernador de Luisiana en enero de 2024, agradeció a Trump en una publicación en la red social X, ‍diciendo: "Es un honor servir (...) en esta posición voluntaria para hacer de Groenlandia una parte ⁠de EEUU. ¡Esto de ninguna manera ‌afecta mi posición como gobernador de Luisiana!"

Trump ha dicho varias veces a lo largo de los años que Groenlandia, un territorio danés que en gran medida se gobierna a sí mismo, debería formar parte ‌de ‌Estados Unidos, señalando razones de seguridad y un interés en los recursos minerales de la isla. Landry elogió la idea a principios de este año.

"¡El presidente Donald J. Trump tiene toda ​la razón!", escribió Landry en una publicación del 9 de enero en la red social X. "Tenemos que asegurarnos de que Groenlandia se una a Estados Unidos. ¡GENIAL para ellos, GENIAL para nosotros! ¡Hagámoslo!"

Groenlandia y Dinamarca han rechazado sistemáticamente la idea.

Aunque Estados Unidos y Groenlandia se comprometieron este mes a ‍mostrar "respeto mutuo", la ministra de Asuntos Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, dijo que los comentarios de Estados Unidos sobre Groenlandia habían creado incertidumbre entre la población local y subrayó la necesidad de hablar abiertamente con EEUU.

"Nuestro país y Estados ​Unidos han cooperado durante 80 años basándose en intereses comunes. Es necesario restablecer la confianza para que podamos seguir cooperando", ​dijo Motzfeldt el 8 de diciembre, según el diario local Sermitsiaq.

Con información de Reuters

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas