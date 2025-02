Trump impondría aranceles a México y Canadá a partir del 1 de marzo: fuentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría nuevos aranceles contra Canadá y México que comenzarán el 1 de marzo, pero incluirán un proceso para que los países busquen exenciones específicas para ciertas importaciones, dijeron a Reuters tres personas familiarizadas con la planificación.

Las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto, dijeron que no tenían detalles sobre una tasa arancelaria final, pero señalaron que Trump ha dicho constantemente que planea imponer un arancel del 25% a las importaciones de los dos países el sábado.

Por separado, un funcionario dijo que Trump estaba revisando el viernes los planes arancelarios, lo que podría permitir algunas exenciones. Sin embargo, serían "pocas".

Si bien el anuncio de aranceles puede agitar los mercados financieros y tensar la relación de Estados Unidos con sus dos principales socios comerciales, ofrecer una ventana de 28 días antes de la implementación y un proceso para las exenciones sugeriría un enfoque más cuidadoso del Gobierno de Trump.

También daría a México y Canadá tiempo para implementar medidas para cumplir con las exigencias del mandatario.

Con información de Reuters