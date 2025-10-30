Trump dice que China iniciará el proceso de compra de "energía estadounidense"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre de la APEC, en Busan

ters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que China ha aceptado iniciar el proceso de compra de energía estadounidense.

"De hecho, podría tener lugar una transacción a muy gran escala relativa a la compra de petróleo y gas del gran estado de Alaska. Chris Wright, Doug Burgum y nuestros respectivos equipos de energía se reunirán para ver si se puede llegar a un acuerdo energético de este tipo", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

China se ha mantenido alejada de la importación de crudo estadounidense y ha estado revendiendo gas natural licuado (GNL) estadounidense desde principios de este año, ya que los elevados aranceles de Pekín hacían inviables las compras.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estados Unidos representó alrededor del 5% de las importaciones de GNL de China y el 2% de las importaciones de petróleo crudo de China el año pasado, mostraron datos de las aduanas chinas.

Con información de Reuters