Starmer y Trump celebran la profundización de la "relación especial" con inversiones

Visita de Estado del presidente estadounidense Trump a Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, celebraron el jueves la profundización de la "relación especial" entre sus países, afirmando que una serie de negocios por valor de 250.000 millones de libras han hecho que esos lazos sean "inquebrantables".

Al comienzo de una recepción empresarial, los dos líderes dieron la bienvenida a algunos de los principales dirigentes de los negocios de Estados Unidos y el Reino Unido y les elogiaron por haber contribuido a estrechar lazos mediante inversiones en acuerdos que van desde la tecnología a la energía.

Fue el segundo día de una visita de Estado sin precedentes de Trump a Reino Unido, que el líder estadounidense describió como un "honor exquisito" tras disfrutar de un día de pompa y ceremonia, incluido un "fantástico" banquete de Estado en el castillo de Windsor con el rey Carlos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sentados uno junto al otro en una carpa en los terrenos de la residencia campestre de Starmer en Chequers, él y Trump celebraron la presentación de un paquete récord de 150.000 millones de libras (205.000 millones de dólares) de inversión estadounidense en Reino Unido, parte de uno más amplio de 250.000 millones de libras que, según las autoridades, beneficiará a ambas partes.

"Este es un gran día para la relación especial", dijo Starmer, dando las gracias a los líderes empresariales, entre ellos el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y Emma Walmsley, de GSK.

"Una celebración de lo que ha pasado antes, por supuesto, pero más que eso, un momento para entregar inversiones, empleos y acuerdos que mejorarán la vida de las personas ahora e iluminarán la relación especial en los próximos años".

Trump fue igualmente efusivo. "Los lazos entre nuestros países no tienen precio".

"Hemos hecho algunas cosas que financieramente son estupendas para ambos países (...). Creo que es un vínculo irrompible el que tenemos, independientemente de lo que estemos haciendo hoy. Creo que es irrompible".

Starmer ha presentado a Reino Unido como un destino para la inversión estadounidense, alineada con sus sectores de servicios financieros, tecnología y energía, de modo que pueda atraer capital estadounidense, construir sus infraestructuras y hacer crecer la economía.

Es posible que Starmer se haya resignado a no obtener ninguna reducción adicional de los aranceles al acero, pero se mostró dispuesto a defender los acuerdos más amplios, incluido un nuevo pacto tecnológico con empresas desde Microsoft a Nvidia y OpenAI que promete 31.000 millones de libras (42.000 millones de dólares) y 100.000 millones de libras de Blackstone.

Antes, Starmer, junto a su esposa Victoria, saludó calurosamente a Trump en su residencia campestre de Chequers al son de gaitas -un guiño a la herencia escocesa de la madre del líder estadounidense- para una reunión no exenta de peligros.

Más tarde, el jueves, los dos líderes ofrecerán una rueda de prensa, en la que los periodistas podrían interrogar a ambos sobre el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

(1 dólar = 0,7328 libras)

(Reportaje adicional de William James, Muvija M, Catarina Demony y Alistair Smout. Edición de Lincoln Feast y Philippa Fletcher)