La ONU analizará la legalidad de la captura de Maduro por EEUU

FOTO DE ARCHIVO. El presidente venezolano Nicolás Maduro

La ‍legalidad de la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estará en el punto de mira de las Naciones Unidas el lunes, pero es poco probable que Washington ‍se enfrente a fuertes críticas de sus aliados ⁠por su operación militar en el país latinoamericano.

El Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por 15 miembros, se reunirá el lunes, después de que el sábado fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Maduro en una operación que dejó sin electricidad a partes de Caracas y golpeó instalaciones militares. Las autoridades venezolanas también dijeron que fue causó víctimas mortales.

Maduro se encuentra ahora detenido en Nueva York a la espera de comparecer ante un tribunal el lunes por cargos de narcotráfico.

Rusia, China y otros aliados venezolanos han acusado a Estados Unidos de violar el derecho internacional, pero los aliados estadounidenses —muchos de los cuales se opusieron a Maduro— han sido menos expresivos sobre cualquier preocupación por el uso de la fuerza ‌militar.

"A juzgar por las reacciones de los líderes europeos hasta la fecha, sospecho que los ⁠aliados de Estados Unidos se mostrarán exquisitamente evasivos en el Consejo ⁠de Seguridad", dijo Richard Gowan, director de asuntos globales e instituciones en el International Crisis Group, un laboratorio de ideas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, considera que la operación estadounidense sienta "un precedente peligroso", según dijo su ‍portavoz el sábado. Muchos expertos jurídicos también afirman que la acción estadounidense fue ilegal, aunque Washington podrá bloquear cualquier intento del Consejo de Seguridad de la ONU de exigirle responsabilidades.

WASHINGTON ⁠ALEGA DEFENSA PROPIA

Tras la operación estadounidense, los Estados europeos ‌han pedido en gran medida que se respete el derecho internacional sin señalar específicamente a Washington, aunque el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que Estados Unidos había violado "el principio de no recurrir a la fuerza, que sustenta el derecho internacional".

La Carta de la ONU establece que los miembros "se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia ‌política de cualquier Estado". ‌Actualmente hay 193 miembros de las Naciones Unidas.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, citó el domingo el artículo 51 de la Carta de la ONU, que dice que nada "menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva si se produce un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas".

"En este caso, hay un capo de la droga, un líder ilegítimo ​acusado en Estados Unidos, coordinándose con gente como China, Rusia, Irán, grupos terroristas como Hezbolá, bombeando drogas, matones y armas a Estados Unidos de América, amenazando con invadir a sus vecinos", dijo a Fox News.

Sin embargo, expertos legales afirman que la operación estadounidense fue ilegal porque carecía de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, no contaba con el consentimiento de Venezuela y no constituye legítima defensa contra un ataque armado.

"La acción violó el derecho internacional", dijo Tom Dannenbaum, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford. "Las serias objeciones legales al régimen de Maduro no eliminan la necesidad de una ‍base legal para usar la fuerza militar en Venezuela".

EL VETO DE EEUU BLINDA A WASHINGTON

Sin embargo, Washington no puede ser responsabilizado de ninguna violación por el Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. Estados Unidos ejerce el veto —junto con Rusia, China, Reino Unido y Francia—, por lo que puede bloquear acciones.

Maduro fue acusado en 2020 por Estados Unidos de cargos que incluyen conspiración narcoterrorista. Él siempre ha negado cualquier implicación criminal.

"Incluso ​si Maduro fuera responsable del contrabando de algunas drogas a Estados Unidos, tal contrabando de drogas no constituye un ataque armado y no autoriza a Estados Unidos a usar la fuerza en defensa propia", dijo Milena Sterio, profesora de la Facultad de ​Derecho de la Universidad Estatal de Cleveland.

También dijo que Washington "no puede ejercer jurisdicción extraterritorial para detener a individuos donde le plazca".

Adil Haque, profesor de la Facultad de Derecho de Rutgers, también dijo que la captura ⁠de Maduro por parte de Estados Unidos "fue una violación ilegal de la inviolabilidad y la inmunidad de un jefe de Estado en funciones, que puede carecer de legitimidad democrática, pero que claramente estaba cumpliendo efectivamente sus funciones oficiales en nombre de su Estado".

