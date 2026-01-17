Jueza federal ordena limitar tácticas de los agentes de inmigración hacia manifestantes de Minnesota

Imagen de archivo de agentes federales deteniendo a una mujer para sacarla a rastras de su auto en Mineápolis, Minnesota.

Por Brad Brooks ‍y Nate Raymond y Daniel Trotta

MINEÁPOLIS, EEUU, 16 ene (Reuters) - Una jueza federal de Minnesota ordenó el ‍viernes que los agentes ⁠de inmigración estadounidenses desplegados en masa en Mineápolis vean restringidas algunas de las tácticas que han adoptado contra manifestantes y observadores pacíficos, incluidas las detenciones y los gases lacrimógenos.

En una victoria para los activistas locales de la ciudad más poblada de Minnesota, la jueza de distrito Kate Menéndez dictó una orden que prohíbe a ‌los agentes federales tomar represalias contra las ⁠personas que participan en actividades ⁠de protesta no violentas y no obstructivas.

La sentencia se dictó en respuesta a una demanda presentada contra el Departamento ‍de Seguridad Nacional y otras agencias federales el 17 de diciembre, tres semanas ⁠antes de que un agente ‌de inmigración disparara mortalmente a Renee Good, una mujer de 37 años, en Mineápolis, provocando oleadas de protestas y poniendo en vilo a la ciudad.

La demanda se interpuso en nombre de seis manifestantes y ‌observadores ‌que alegaban que la actuación de los agentes del ICE había vulnerado sus derechos constitucionales.

La orden, de 83 páginas, prohíbe de forma explícita a los agentes federales detener a personas que ​estén protestando de forma pacífica o simplemente observando a los agentes, a menos que haya sospechas razonables de que están interfiriendo con la aplicación de la ley o han cometido un delito.

Los agentes federales también tienen prohibido utilizar spray de pimienta, gas lacrimógeno u otras municiones ‍de control de multitudes contra manifestantes pacíficos o transeúntes que observen y graben las operaciones de control de la inmigración, dictaminó la jueza .

Menéndez escribió que el gobierno, al defender las tácticas callejeras de sus agentes de inmigración, ​no había "explicado por qué es necesario que detengan y utilicen la fuerza contra observadores pacíficos".

Según la orden judicial, también ​está prohibido parar o detener a conductores y pasajeros de vehículos cuando no hay motivos para creer ⁠que están obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con los agentes federales.

(Reporte adicional y escrito por Steve Gorman en Los Ángeles; editado en español por Carlos Serrano)