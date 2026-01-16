La violencia en Uganda deja al menos siete muertos tras las elecciones

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, líder del partido gobernante Movimiento de Resistencia Nacional, se dirige a sus partidarios durante su último mitin antes de las elecciones generales, en Kampala, Uganda

Al ‍menos siete personas murieron en actos de violencia ocurridos durante la noche en el centro de Uganda, según informó ‍la policía el viernes, tras ⁠unas elecciones nacionales que parecían abocadas a prolongar el mandato del veterano presidente Yoweri Museveni durante una quinta década.

Los resultados anunciados por la comisión electoral mostraban a Museveni con más del 75% de los votos en las elecciones presidenciales del jueves, sobre la base de los recuentos del 59% de los colegios electorales. Su principal contrincante, el popular cantante Bobi Wine, quedó rezagado con cerca del ‌21% y los votos restantes se repartieron entre ⁠otros seis candidatos.

Tras una campaña electoral empañada ⁠por los enfrentamientos en los mítines de la oposición y lo que Naciones Unidas calificó de represión e intimidación generalizadas, la votación ‍transcurrió pacíficamente el jueves.

Sin embargo, la violencia estalló durante la noche en la ciudad de Butambala, a ⁠unos 55 kilómetros al suroeste ‌de la capital, Kampala, según una portavoz de la policía y un parlamentario de la zona, que dieron versiones distintas de los hechos.

VIOLENCIA MORTAL

La portavoz de la policía local, Lydia Tumushabe, dijo que unos "matones" de la oposición armados con machetes y ‌organizados por el ‌diputado local Muwanga Kivumbi atacaron una comisaría y un centro de recuento de votos.

"La seguridad respondió en defensa propia porque estas personas llegaron en gran número. La policía disparó en defensa propia", dijo a Reuters, y ​añadió que 25 personas habían sido detenidas.

El parlamentario Kivumbi, sin embargo, dijo a Reuters que las víctimas fueron asesinadas sobre las 3 de la madrugada (medianoche GMT) en el interior de su casa, donde esperaban a que se anunciaran los resultados de las elecciones para su escaño parlamentario.

"Mataron a 10 personas dentro de mi casa", dijo. "Había gente dentro ‍del garaje que esperaba los resultados para celebrar mi victoria".

"Rompieron la puerta principal y empezaron a disparar dentro del garaje. Fue una masacre", añadió.

Dijo que las fuerzas de seguridad habían dispersado antes a la multitud que se encontraba fuera, pero rebatió la afirmación de la ​policía de que las muertes se produjeron durante los enfrentamientos entre ambos bandos.

Tumushabe, la portavoz de la policía, dijo que no tenía conocimiento de ​que se hubiera producido un incidente en la casa de Kivumbi, que, según dijo, estaba cerca de la comisaría.

Reuters no ⁠pudo confirmar inmediatamente de forma independiente las circunstancias de la violencia.

(Redacción de Vincent Mumo Nzilani y Alexander Winning, edición de Aaron Ross, Alexandra Hudson y Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba)