Azerbaiyán y Armenia firmarán un acuerdo de paz, según la Casa Blanca

FOTO DE ARCHIVO: Residentes en vehículos intentan abandonar la ciudad de Stepanakert tras una operación militar llevada a cabo por las fuerzas armadas de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj

La Casa Blanca dijo que Azerbaiyán y Armenia firmarán un acuerdo de paz inicial el viernes para impulsar los lazos económicos entre ambos tras décadas de conflicto, en un acto en el que participará el presidente Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a los medios que Trump firmará acuerdos por separado tanto con Armenia como con Azerbaiyán sobre energía, tecnología, cooperación económica, seguridad fronteriza, infraestructuras y comercio. No se facilitaron más detalles.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, llegarán a la Casa Blanca para las conversaciones y la ceremonia de firma más tarde en el día, dijo uno de los funcionarios.

El acuerdo incluye derechos exclusivos de Estados Unidos para el desarrollo de un corredor estratégico de tránsito a través del Cáucaso Sur, bautizado como la "Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales".

"Lo que va a ocurrir con la ruta Trump no es caridad. Es una entidad con alto grado de inversión", dijo un funcionario gubernamental, añadiendo que al menos nueve empresas contactaron en los últimos días para discutir posibles inversiones.

Funcionarios de alto rango afirmaron a la prensa que el acuerdo es el primero que pone fin a uno de los conflictos enquistados en la periferia de Rusia desde el final de la Guerra Fría, lo que enviará una poderosa señal a toda la región.

"No se trata sólo de Armenia. No se trata sólo de Azerbaiyán. Se trata de toda la región, y ellos saben que esa región va a ser más segura y más próspera con el presidente Trump", dijo un alto funcionario.

Armenia y Azerbaiyán están enfrentados desde finales de los años 80, cuando Nagorno Karabaj -una región azerbaiyana con población mayoritariamente de etnia armenia- se separó de Azerbaiyán con el apoyo de Armenia. Ambos países se independizaron de la Unión Soviética en 1991.

(Escrito por Bhargav Acharya; editado en español por Carlos Serrano)