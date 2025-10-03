Apple elimina las apps de rastreo del ICE tras las presiones del Gobierno de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Vista de un logotipo de Apple en una tienda de Apple en París, Francia

3 oct (Reuters) -Apple dijo el jueves que había retirado ICEBlock, la aplicación más popular de rastreo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), y otras aplicaciones similares de su App Store, después de haber sido contactada por el Gobierno del presidente Donald Trump.

La aplicación avisa a los usuarios de la presencia de agentes del ICE en su zona. El servicio ha sido una parte central de la agenda de inmigración de línea dura de Trump y sus agentes han hecho redadas y arrestado a migrantes con regularidad. El Departamento de Justicia dice que la aplicación podría aumentar el riesgo de agresión a los agentes estadounidenses.

"Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas de seguridad sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado, así como otras aplicaciones similares, de la App Store", dijo Apple en un comunicado enviado por correo electrónico.

Desde que Trump asumió el cargo, ICE ha allanado múltiples instalaciones con inmigrantes que se encuentran irregularmente en Estados Unidos. La agencia también ha arrestado a titulares de visados y residentes permanentes en Estados Unidos señalados por el Gobierno de Trump por su defensa propalestina.

Defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por la frecuente vulneración de los derechos a la libertad de expresión y a las garantías procesales a medida que el Gobierno avanza en su campaña de deportaciones.

Fox Business informó por primera vez de la eliminación de la aplicación el jueves, citando un comunicado de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien dijo que el Departamento de Justicia se puso en contacto con Apple para retirar la aplicación el jueves y que la compañía cumplió.

"ICEBlock está diseñada para poner en peligro a los agentes del ICE solo por hacer su trabajo y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar", dijo Bondi en su comunicado a Fox Business.

Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han advertido previamente a Joshua Aaron, el creador de ICEBlock en Texas, que "no está protegido" por la Constitución y que están estudiando la posibilidad de procesarle.

Las medidas de Apple también pueden conducir a un mayor escrutinio sobre los cálidos lazos que las empresas tecnológicas han tratado de construir con el Gobierno de Trump durante su segundo mandato.

(Kanishka Singh en Washington; editado por Edwina Gibbs; editado en español por Paula Villalba)