Formosa jerarquiza la formación técnica en el sistema educativo y celebra los resultados de las olimpiadas nacionales

El Gobierno formoseño continúa con la jerarquización de la educación técnica en el sistema educativo provincial y, en ese marco, reconoció a estudiantes y docentes de la Educación Técnico Profesional de toda la provincia que participaron en instancias regionales y nacionales de las Olimpíadas de Educación Técnica.

Durante el reconocimiento realizado por la Dirección de Educación Técnica (DET), dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), el ministro Julio Aráoz destacó: "Hemos tenido, por segundo año consecutivo, importantes desempeños y creemos que no sólo hay que reconocer sino también celebrar esto así como lo estamos haciendo, que la comunidad conozca las capacidades que se desarrollan en el ámbito de la educación técnica en nuestro territorio, dentro de nuestro sistema educativo".

En esa línea, aseguró que los logros se enmarcan en el Modelo Formoseño, una política de desarrollo con inclusión que promueve la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del progreso provincial y remarcó que son resultados que "se dan en el marco de nuestro modelo de desarrollo con inclusión que es el Modelo Formoseño que tiene un capítulo muy especial dedicado a la ciencia, a la tecnología en innovación y la educación técnica está dentro de eso".

Invertir en la educación, pese al desfinanciamiento de Nación

Aráoz lamentó el desfinanciamiento que realiza el Gobierno nacional, dirigido por Javier Milei, y advirtió las consecuencias que podría tener el desfinanciamiento nacional de la educación técnica en el Presupuesto 2026, y sostuvo que esa tendencia pone en riesgo el futuro del país.

“Ya lo decía el Papa Francisco, oportunamente, que desfinanciar la educación en todos los niveles, en particular las universidades, es un suicidio anticipado, cuánta razón tenía", aseguró el funcionario, y concluyó: “Yo no conozco países que se hayan desarrollado con inclusión sin haber invertido en educación, en particular, en educación técnica, en ciencia, tecnología e innovación teniendo en cuenta el siglo que transitamos, que es el siglo XXI, donde uno de sus rasgos distintivos es el desarrollo tecnológico”.

La jornada culminó con la entrega de diplomas y reconocimientos, en un clima de orgullo y celebración por los avances de la educación técnica formoseña, que continúa consolidándose como un espacio clave para el desarrollo productivo y social de la provincia.

Más capacitación, más oportunidades

Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), organizó la 2° Expo Provincial de Formación y Trabajo junto con el 1° Festival Artístico en el Galpón "C" del Paseo Costanero. Estas iniciativas buscan impulsar la capacitación, la inclusión y la generación de empleo local, especialmente enfocadas en los jóvenes.

El evento destacó por la participación central de estudiantes de Educación Especial, quienes, acompañados por docentes y familias, presentaron sus trabajos en una jornada completa el 7 de noviembre, resaltando la importancia de la inclusión educativa como pilar para el desarrollo y la inserción laboral.