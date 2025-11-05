Los Clubes Digitales y la ciencia formoseña en lo más alto: la provincia llegó a la final del programa Solve for Tomorrow

En el marco del programa Solve for Tomorrow, organizado por Samsung, dos de los cinco proyectos finalistas pertenecen a estudiantes formoseños, quienes pudieron desarrollarlos gracias a los Clubes Digitales, espacios destinados a la ciencia y la tecnología.

Los proyectos finalistas destacados

El primer proyecto se denomina “Tender Inteligente”, del Club Digital de Formosa Capital, liderado por Yanina Martínez. Este invento busca solucionar una dificultad cotidiana: el secado de uniformes en condiciones climáticas con condiciones adversas; como lluvias frecuentes, humedad ambiental y humo por la quema de residuos. El invento usa sensores de humedad y temperatura, acelerando el secado de las prendas, evitando malos olores y reduciendo las inasistencias escolares. Una solución que busca mejorar la organización diaria de las familias y promover el uso de tecnología aplicada a necesidades reales del hogar.

El segundo proyecto fue desarrollado por Franco Díaz, de la localidad de Pirané, y lo denominó SANDRA, Sistema Analógico Neotécnico de Detección Rápida de Alerta. El objetivo del invento está orientado a mejorar la seguridad ciudadana. SANDRA combina tecnología analógica y digital para emitir alertas de emergencia de forma rápida y accesible. Además, prevé la instalación de torres de señal 2G y estrategias de patrullaje preventivo, fortaleciendo la protección de vecinos, especialmente adultos mayores, mujeres, niños y adolescentes, y mejorando la comunicación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

El evento final se realizará en Capital Federal. Allí los 5 equipos finalistas presentarán su proyecto frente a un jurado integrado por referentes públicos y autoridades de Samsung, influencers y medios de comunicación. En el mismo se evaluará la capacidad de comunicación de forma clara e inspiradora: el problema identificado, la solución propuesta, su hoja de ruta y el trabajo en equipo realizado. En esta instancia se elegirán dos proyectos.