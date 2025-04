“En el plan económico de Milei la producción y las industrias no existen”: desde Formosa apuntaron contra el ajuste libertario

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez, analizó la situación económica actual del país y advirtió sobre los efectos negativos que está provocando el ajuste impulsado por el Gobierno nacional. Además, aseguró que, en Formosa, el pago del medio aguinaldo de julio está plenamente garantizado gracias a la buena administración provincial.

En diálogo con el portal Agenfor, el funcionario sostuvo que “el presidente (Javier Milei), por lo general, señala indicadores que no sabemos de dónde saca, números que no sabemos de dónde provienen; él hace política con eso”. Y agregó: “La realidad es que la economía argentina está mal, el consumo está por el piso, el empleo está por el piso, no se reactiva, y hay medidas inexplicables”.

Ibáñez cuestionó que, mientras cierran fábricas nacionales y crece la desocupación, se permita el ingreso de “máquinas viejas, camiones viejos, chatarra del mundo sin pagar impuestos”. Asimismo, criticó la apertura indiscriminada de las importaciones de textiles y calzado: “No va a quedar una fábrica argentina. Escuchen a las pymes, escuchen a las cámaras empresariales”.

“El plan económico nacional elimina la producción, afecta al campo que es uno de los motores de la economía, y desactiva todo el entramado industrial”, analizó el ministro, remarcando que resulta “muy difícil entender los números que presenta el Presidente”.

El titular de Economía de Formosa detalló los principales sectores que sufren el impacto de la “motosierra” del ajuste. En primer lugar, señaló a los trabajadores públicos y privados afectados por la paralización de la obra pública y la apertura de importaciones. En segundo término, mencionó a los jubilados, quienes “reciben un bono irrisorio de 70 mil pesos, mientras que en Formosa el gobernador Insfrán otorgó uno de 700 mil pesos”.

Además, advirtió que la Caja de Previsión Social provincial no está recibiendo los aportes nacionales que le corresponden por ley, situación que también padecen otras 13 provincias.

El tercer sector afectado, sostuvo, son las provincias y municipios, golpeados por el freno a las obras de infraestructura y viviendas. Y en cuarto lugar, mencionó a las pymes, que “son las que dan trabajo y hoy se ven asfixiadas por la apertura indiscriminada de las importaciones”.

Respecto de las afirmaciones oficiales que relativizan la caída del consumo, Ibáñez fue contundente: “La única verdad es la realidad del supermercado, de la farmacia, de la estación de servicio. El consumo de alimentos, medicamentos y combustibles no pasa por internet”.

En contraste con el panorama nacional, el ministro destacó que Formosa atraviesa esta coyuntura con solidez financiera, fruto de una administración ordenada. En ese sentido, confirmó que el pago del aumento salarial del 45% en tres tramos, que inició con los haberes de abril, está asegurado. “Además, el medio aguinaldo de julio también está garantizado. Es un derecho de los trabajadores y vamos a poder abonarlo sin inconvenientes”, enfatizó.

Explicó que esta situación es posible gracias a que la provincia no tiene deudas en moneda extranjera ni emisiones de bonos, a diferencia de otros distritos del país que hoy enfrentan serias dificultades financieras. “Eso hay que reconocerlo permanentemente al gobernador Gildo Insfrán, y no solo lo reconocemos nosotros, también se lo reconoce fuera de la provincia”, subrayó.

Finalmente, Ibáñez reiteró que la buena salud financiera de Formosa es producto de una política económica que prioriza el equilibrio fiscal, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del salario real y la protección del tejido social, en medio de un contexto nacional signado por la recesión y el ajuste.