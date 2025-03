Crece la preocupación en la industria riojana: cómo impactó el ajuste de Milei en la caída de la actividad

El sector industrial de La Rioja atraviesa un momento crítico debido a la caída constante de la actividad y la falta de políticas de impulso por parte del Gobierno nacional. Esto lo expresó la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), donde advirtieron que la situación es cada vez más compleja y que la única expectativa del sector es que el escenario no se agrave aún más.

Bajo esta línea, autoridades de UNIR explicaron que la crisis industrial está directamente vinculada con el rumbo de la política económica del presidente Javier Milei, que prioriza la estabilidad financiera y la reducción de la inflación, pero sin medidas que sostengan o fortalezcan la industria. “El presente del Parque Industrial tiene que ver con estas políticas macroeconómicas. Hay una visión del Gobierno nacional en la cual la industria no es importante, y eso nos complica bastante. Desde principios de 2024, la actividad viene en caída constante”, afirmaron las autoridades en diálogo con Riojavirtual Radio.

En este sentido, se detalló que la falta de demanda es uno de los factores principales de la crisis. “Las empresas que venden al mercado interno enfrentan una situación muy difícil porque la gente que cobra un sueldo no llega a fin de mes, lo que deprime el consumo. Sostenido en el tiempo, esto hace que caiga la demanda y, en consecuencia, la producción”, explicaron.

Además de la caída del consumo, las empresas enfrentan un fuerte incremento en sus costos operativos, lo que agrava aún más la crisis del sector: “Las empresas del Parque Industrial estamos en una situación muy compleja. Estamos buscando la forma de ser sostenibles, pero con estos costos se hace muy difícil”.

Según las autoridades, algunas empresas tuvieron que recurrir a despidos y suspensiones, mientras que otras entraron en cesación de pagos con sus proveedores. “Es una situación muy delicada, especialmente en el sector textil, que es uno de los más afectados. En La Rioja, el 20% de las telas que se venden en Argentina se producen acá, y la caída en la actividad se siente con más fuerza en la Capital”, indicaron.

Del mismo modo, afirmaron que no se espera ninguna medida del Gobierno de Milei que pueda revertir esta situación, aunque se mantiene la esperanza de "que esto no empeore más". "Que no haya una nueva devaluación, que la inflación no se dispare y que el consumo no se deprima más. Una buena noticia sería que la situación no se agrave”, sostuvieron.

En este sentido, destacaron que el Gobierno de La Rioja brindó apoyo al sector, aunque "la solución solo puede venir desde la Nación". “El Gobierno provincial nos acompaña, pero esto depende exclusivamente de la Casa Rosada. Sin medidas concretas para la industria, no hay salida”, enfatizaron.

Finalmente, desde UNIR subrayaron que el principal desafío para las empresas en este contexto es sostener el empleo y encontrar nuevas formas de mantenerse a flote. “Nuestro objetivo hoy es mantener a la gente que venimos capacitando desde hace años con mucho esfuerzo. Buscamos ser más eficientes, innovar en nuevos mercados y afrontar este momento de la mejor manera posible”, concluyeron.