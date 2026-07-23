Dos tercios de la población de Gaza podrían sufrir hambre aguda a fin de año: Observatorio

La mujer palestina desplazada Nisreen Abu Saada cocina verduras sobre una hoguera de leña fuera de su tienda de campaña, en medio de la escasez de encendedores y gas para cocinar, en Khan Younis.

Más de dos tercios de la población de Gaza podrían sufrir hambre aguda a finales ‌de año, ya que ‌las agencias humanitarias están reduciendo los flujos de ayuda debido a la escasez de fondos, informó el miércoles un organismo internacional de seguimiento del hambre.

La última evaluación realizada por la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria reveló que la desnutrición aguda, especialmente entre los niños, había disminuido significativamente tras el ​refuerzo de los ⁠suministros alimentarios y los servicios de nutrición a raíz del ‌alto el fuego de octubre de 2025 ⁠entre Israel y Hamás.

Sin embargo, el ⁠informe señala que los avances corren el riesgo de revertirse.

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El consumo de alimentos sigue siendo insuficiente para la mayoría de las ⁠familias, y algunos hogares recurren a la mendicidad y ​a la búsqueda de restos de comida, ‌según el informe.

Entre mediados de abril ‌y finales de junio, más de 1,2 millones de ⁠personas —aproximadamente el 59% de la población de Gaza— se enfrentaban a una situación de hambre aguda —definida como de nivel de crisis o peor—, incluidas unas 212 000 personas en ​situación de ‌emergencia, según la IPC.

Se prevé que esa cifra aumente a más de 1,4 millones de personas, es decir, el 67%, para diciembre.

Tras dos años de guerra y el desplazamiento de casi toda la población, la ⁠mayoría de los habitantes de Gaza dependen de los suministros de ayuda humanitaria.

El observatorio mundial del hambre dijo en diciembre que algunas zonas de Gaza ya no se encontraban en situación de hambruna, revirtiendo así su conclusión de agosto. Ahora advierte de que lo conseguido está en peligro, ya que la magnitud de la ‌ayuda comienza a disminuir.

Los programas de alimentación complementaria para mujeres embarazadas y lactantes redujeron a la mitad el número de personas a las que atienden, a 6.000, entre enero y mayo de este año.

Es probable que haya nuevas reducciones de la ayuda ‌debido a la falta de financiación y a la incertidumbre sobre el acceso de las organizaciones humanitarias.

Israel rechazó las conclusiones del IPC ‌de agosto y ⁠ha desmentido sistemáticamente las acusaciones de que aplique una política de hambruna en Gaza, aunque reconoció ​que en aquel momento había escasez de alimentos.

Con información de Reuters