Dos muertos y diez heridos en un ataque ucraniano contra la región rusa de Briansk, según el gobernador

Dos personas murieron y otras diez resultaron heridas en un ataque de Ucrania contra la región fronteriza rusa de Briansk, informó el jueves por la noche el gobernador regional en funciones, Yegor Kovalchuk, en un mensaje publicado en Telegram.
Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un bombardeo en la zona de Suzemka, cerca de la frontera, mientras que otras siete resultaron heridas en un ataque contra gasolineras en Starodub, a unos 110 kilómetros de distancia, indicó, y añadió que un niño de cinco años también resultó herido en otro ataque con drones.
En la región de Sumy, al norte de Ucrania, una mujer de 44 años murió y otra de 33 resultó gravemente herida en un ataque con drones rusos, informó el gobernador regional, Oleh Hryhorov, en Telegram a primera hora del viernes.
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Otras tres personas resultaron heridas en un ataque con drones en la ciudad de Mikoláiv, al sur de Ucrania, según informaron las autoridades locales en Telegram.
Reuters no ha podido confirmar de forma independiente estos incidentes.
Con información de Reuters