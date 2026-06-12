Dos muertos y diez heridos en un ataque ucraniano contra la región rusa de Briansk, según el gobernador

FOTO DE ARCHIVO: Yegor Kovalchuk asiste a una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, con motivo de su nombramiento como gobernador interino de la región de Briansk, en Moscú, Rusia

​Dos personas murieron y otras diez resultaron heridas en ‌un ataque ‌de Ucrania contra la región fronteriza rusa de Briansk, informó el jueves por la noche el gobernador regional en funciones, Yegor Kovalchuk, en un ​mensaje publicado ⁠en Telegram.

Dos personas murieron ‌y otras dos resultaron ⁠heridas en un ⁠bombardeo en la zona de Suzemka, cerca de la frontera, mientras ⁠que otras siete resultaron ​heridas en un ‌ataque contra gasolineras en ‌Starodub, a unos 110 kilómetros ⁠de distancia, indicó, y añadió que un niño de cinco años también resultó ​herido ‌en otro ataque con drones.

En la región de Sumy, al norte de Ucrania, una mujer de 44 ⁠años murió y otra de 33 resultó gravemente herida en un ataque con drones rusos, informó el gobernador regional, Oleh Hryhorov, en Telegram a primera ‌hora del viernes.

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Otras tres personas resultaron heridas en un ataque con drones en la ciudad de Mikoláiv, al sur de Ucrania, ‌según informaron las autoridades locales en Telegram.

Reuters no ha podido confirmar ‌de ⁠forma independiente estos incidentes.

Con información de Reuters