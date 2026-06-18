Docentes riojanas participaron de un programa educativo global y representaron a todo el continente

El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales, continúa fortaleciendo su programa de difusión de oportunidades académicas internacionales, que ya permitió que más de 25 profesionales y estudiantes accedan a becas de formación en distintos países del mundo. En ese marco, dos docentes riojanas fueron seleccionadas para participar de un Programa Internacional de Formación en Planificación Institucional para Directivos Educativos desarrollado en India.

Se trata de Rosario Ávila, directora del Colegio San Martín, y Belén Toledo, vicerrectora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La experiencia surgió a partir de una convocatoria difundida por la Secretaría de Relaciones Internacionales. Tanto Ávila como Toledo se postularon de manera independiente y fueron notificadas de su selección pocos días antes del viaje. En un corto plazo debieron completar la documentación requerida, realizar los trámites internacionales correspondientes y organizar su traslado hacia Nueva Delhi.

La experiencia comenzó a partir de una convocatoria difundida el organismo gubernamental. Tanto Rosario Ávila como Belén Toledo realizaron su postulación de manera independiente y fueron notificadas de su selección pocos días antes del viaje. En cuestión de días debieron completar documentación, trámites internacionales y organizar su traslado hasta Nueva Delhi.

Formación en India junto a referentes educativos de distintos continentes

El programa se desarrolló durante dos semanas en un campus universitario de Nueva Delhi y reunió a directivos, especialistas y referentes educativos provenientes de África, Europa y Asia. Las riojanas fueron las únicas representantes argentinas y también las únicas participantes del continente americano.

Durante las jornadas abordaron temas vinculados a planificación institucional, liderazgo pedagógico, inclusión educativa, accesibilidad y gestión escolar, a través de clases, talleres, análisis de casos y espacios de intercambio profesional. "Lo más enriquecedor fue conocer otras culturas y otros sistemas educativos. Descubrimos que muchas de las problemáticas que tenemos en Argentina también existen en otras partes del mundo", destacó Toledo.

Intercambio de experiencias para fortalecer la educación

Uno de los aspectos más valorados por las participantes fue la posibilidad de conocer estrategias implementadas en otros países para afrontar problemáticas comunes, como el ausentismo escolar, la convivencia institucional y la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.

Ávila destacó particularmente una experiencia presentada por un representante de Bielorrusia sobre programas de seguimiento para prevenir el abandono escolar. "Nos contaban que hasta que un estudiante no vuelve a la escuela no dejan de intervenir. Hay un seguimiento constante y muy organizado", explicó.

Las educadoras coincidieron en que estos aprendizajes pueden convertirse en herramientas valiosas para enriquecer las prácticas de gestión en las instituciones locales.

Representar a La Rioja ante el mundo

Además de incorporar conocimientos, las profesionales tuvieron la responsabilidad de exponer las características del sistema educativo argentino y compartir la realidad de las escuelas riojanas frente a colegas de distintos países. "La verdad fue muy gratificante poder hablar de La Rioja en ese contexto internacional y compartir cómo trabajamos en nuestras instituciones", expresó Toledo.

La participación de ambas docentes también puso en valor el potencial de los profesionales riojanos para acceder a espacios de formación de nivel internacional cuando existen políticas y programas que facilitan esas oportunidades.

Una experiencia que deja huellas

Al regresar, ambas coincidieron en que el viaje fue mucho más que una capacitación académica. La experiencia les permitió ampliar perspectivas, generar redes de contacto internacionales y regresar con nuevas herramientas para fortalecer sus proyectos educativos.

"Volvimos diferentes. Después de una experiencia así uno mira muchas cosas desde otra perspectiva", reflexionó Ávila. Toledo concluyó que la experiencia también dejó una enseñanza personal: animarse a buscar oportunidades, asumir desafíos y comprender que la educación enfrenta retos compartidos en todo el mundo.