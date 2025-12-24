Los demócratas instan a Trump a dar marcha atrás en la retirada masiva de embajadores

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Trump anuncia la "Flota Dorada" de la Armada en Mar-a-lago, Palm Beach

‍Los senadores demócratas instaron el miércoles al presidente Donald Trump a revertir la retirada de casi 30 embajadores de carrera, advirtiendo que la medida deja un peligroso ‍vacío de liderazgo que permite a ⁠adversarios como Rusia y China ampliar su alcance.

En los últimos días, el Gobierno de Trump ha ordenado a más de dos decenas de diplomáticos de carrera que sirven en Europa, Asia, África y América Latina que regresen a Washington para garantizar que las misiones de Estados Unidos en el extranjero reflejen sus prioridades de "América Primero".

Diez demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado calificaron estas destituciones masivas de "medida sin precedentes" que ninguna otra administración había tomado desde que el Congreso creó el Servicio Exterior moderno hace un siglo, y afirmaron que no existía ‌ningún plan para sustituirlos por candidatos cualificados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las destituciones elevan el número de ⁠puestos de embajadores estadounidenses vacíos a más de 100, ⁠aproximadamente la mitad de todos los puestos de este tipo en todo el mundo, dijeron los senadores en su carta dirigida a Trump y vista por Reuters. Los senadores dijeron que ‍80 puestos habían estado vacantes antes de la decisión.

El Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de ⁠comentarios sobre la carta. Un alto funcionario del ‌departamento describió el lunes la retirada masiva como "un proceso estándar en cualquier administración".

"Mientras las más de 100 embajadas estadounidenses que carecen de altos cargos esperan a un nuevo embajador de Estados Unidos, China, Rusia y otros países mantendrán comunicaciones regulares con los líderes extranjeros que habremos abandonado de hecho, lo que permitirá a nuestros adversarios ampliar su alcance ‌e influencia para ‌limitar, e incluso dañar, los intereses de Estados Unidos", dijeron los demócratas en su carta.

Los senadores, entre los que se encontraban Jeanne Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Chris Murphy y otros, ofrecieron ejemplos de cómo Washington carecería de presencia estadounidense de alto nivel en lugares cruciales a medida ​que Pekín y Moscú avanzan.

En regiones que van desde el Indo-Pacífico hasta África y los Balcanes, así como en América Latina, Washington se encontraría en una situación de desventaja para contrarrestar el creciente alcance económico de China, afirmaron los senadores.

"Estos embajadores han demostrado su compromiso de ejecutar fielmente las políticas de las administraciones de ambos partidos durante décadas", dijeron los senadores. "Le instamos a revertir esta decisión inmediatamente antes de que se haga más daño a la posición de Estados Unidos en ‍el mundo".

Los designados políticos dejan sus puestos cuando una nueva administración asume el cargo, pero los diplomáticos de carrera, aunque sirven al presidente, a menudo se consideran bipartidistas y normalmente sirven de tres a cuatro años en sus puestos en el extranjero independientemente de un cambio de gobierno.

Pero Trump sospecha desde hace tiempo de la burocracia y ha prometido en repetidas ocasiones "limpiar el ​Estado profundo" despidiendo a burócratas que considera desleales y colocando a leales en altos cargos.

En febrero, Trump ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, que renovara el servicio exterior estadounidense para garantizar que ​la política exterior del presidente republicano se aplica "fielmente".

En julio, el Gobierno de Trump despidió a más de 1.300 diplomáticos y funcionarios del Departamento de Estado mientras Washington lidiaba ⁠con múltiples crisis en el escenario mundial: la guerra de Rusia en Ucrania, el conflicto de Gaza de casi dos años y Oriente Medio en vilo por la elevada tensión entre Israel e Irán.

(Reportaje de Humeyra Pamuk; Edición de Lisa Shumaker, Editado en español por Juana Casas)