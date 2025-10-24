Memoría, Verdad y Justicia: La Rioja profundiza la formación docente con perspectiva en derechos humanos

En el marco de las políticas que desarrolla el gobierno de Ricardo Quintela respecto formación en derechos humanos y la conciencia histórica, estudiantes de distintos profesorados de la prvoincia participaron del Espacio Provincial de la Memoria.

Durante el recorrido, guiados por la profesora Camila Ocampo Rodríguez, integrante del equipo técnico docente del Espacio, y en articulación con la docente Sonia Uliarte, los estudiantes conocieron la historia del lugar, que funcionó como ex centro de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar.

La jornada incluyó la proyección del documental La Casona, del realizador Ismael Fuentes Navarro, que recupera testimonios sobre las detenciones ilegales ocurridas en el predio. Luego, los jóvenes mantuvieron un diálogo con Lucía Maraga, ex presa política, quien compartió su experiencia y reflexiones sobre la represión del terrorismo de Estado.

Días atrás, estudiantes riojanos del Profesorado de Inglés del Instituto Superior de Formación Docente “Albino Sánchez Barrios”, del Profesorado de Educación Primaria del ISFD “Castro Barros” y del ISFT “Alberto Cavero” de Patquía visitaron el Espacio Provincial de la Memoria.

La memoria como política pública

En diálogo con Tiempo Popular, el director de Promoción de Derechos Humanos, Marcelo Acosta, aseguró: "Estas visitas son muy gratificantes para nosotros, ya que estos espacios son memoria viva de sucesos trágicos que marcaron gran parte de nuestra historia". Además, el funcionario entregó el libro "Palabras Claves: para una pedagogía de la memoria” a docentes y estudiantes, un texto que tiene el objetivo de profundizar en la reflexión y el debate sobre los temas abordados durante la jornada.

"Promover estos encuentros en el Espacio de la Memoria es sembrar conciencia crítica en la formación docente, quienes tendrán a su cargo la tarea de convertir la historia en herramienta para construir prácticas educativas comprometidas con los derechos humanos, la verdad histórica y la conciencia colectiva”, aseguró Acosta.

En tanto, la profesora Rodríguez enfatizó que buscaron que los futuros docentes "reconozcan la verdad histórica desde una perspectiva humanista, que les permita generar reflexiones profundas y formar estudiantes capaces de defender la legalidad democrática", y consideró que es "fundamental que comprendan, con herramientas reales y desde el conocimiento, que la tortura, la muerte y la desaparición forzada no pueden tener lugar en una sociedad que apuesta por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

La actividad se realizó desde el espacio de Historia y Política de la Educación Argentina, a cargo de los profesores Cristina Uliarte, Cynthia Díaz, Soledad Tobarez y Lucas Ochoa, en articulación con el equipo técnico docente del Espacio de la Memoria. Cabe recordar, que el Espacio Provincial de la Memoria busca promover la educación en derechos humanos y la reflexión crítica sobre la historia reciente vinculada principalmente al terrorismo de Estado.