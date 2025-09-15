Juegos Educativos Rosarianos, un apuesta riojana para el fortalecimiento y la integración educativa

En el marco del Día del Maestro y Profesor, La Rioja llevó adelante la primera edición de los Juegos Educativos Rosarianos (JER) para docentes, una propuesta inédita que convocó a maestras, maestros y profesores en el Parque de la Ciudad. El programa JER había sido presentado en mayo por el gobernador Ricardo Quintela, en su versión destinada a jóvenes, como parte de las políticas educativas incluidas en el Plan Provincial “Rosario Vera Peñaloza”.

En esa ocasión, el mandatario destacó que se trata de una propuesta con enfoque inclusivo y articulación intra e interinstitucional ya que se propuso como un espacio de encuentro, integración y recreación. En esta primera experiencia con docentes, la convocatoria reunió a educadores de escuelas públicas de la Capital y también a representantes de instituciones privadas.

La jornada incluyó espacios de juegos, yoga, zumba, actividades físicas recreativas, además de sorteos y entrega de premios que fortalecieron la integración. El cierre estuvo a cargo de la banda del Centro Polivalente de Arte y de números artísticos que animaron el final de la actividad.

Desde la Coordinación de Educación Física se adelantó que ya se trabaja en la planificación para extender la propuesta al interior provincial, con el objetivo de que educadores de todos los departamentos puedan sumarse. Acompañaron el evento el ministro de Educación, Ariel Martínez; la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez; la secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, Vanesa Navarro; y directores de niveles y modalidades.

La provincia se destaca en deportes

En la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) Rosario 2025, la delegación de La Rioja tuvo un excelente inicio, ganando sus dos primeras medallas. La medalla de oro fue para el equipo de Tiro con Arco Recurvo masculino, conformado por Tomás Bascary y Juan Pablo Davobe. La dupla riojana mostró un dominio total en su disciplina: primero, se impusieron 6 a 0 sobre la pareja de Santa Fe en las semifinales y, posteriormente, consiguieron la victoria en la final con un resultado de 5 a 1 contra el equipo de Buenos Aires, coronándose como campeones nacionales.

Además del oro en tiro con arco, La Rioja también celebró una medalla de plata en Pentatlón Moderno masculino gracias a Vladimir Dovichi, quien sumó 1.553 puntos y se ubicó en el segundo puesto, solo por detrás del bonaerense Nelson Espeleta. Otros atletas riojanos también se destacaron en la misma prueba: Valentín Letterucci quedó en un cercano quinto lugar, y Guillermo Quintavalle, en la octava posición.

En la rama femenina de Pentatlón, Celeste Waldovino y Abril Bossa obtuvieron el sexto y undécimo lugar, respectivamente. La delegación riojana en los JADAR cuenta con catorce atletas compitiendo en diversas disciplinas, como Judo, Karate y Tiro Deportivo. Estos juegos, que se celebran por primera vez, reúnen a más de 3.000 deportistas de todo el país en más de 50 disciplinas, sirviendo como antesala de los próximos Juegos Odesur en Santa Fe.