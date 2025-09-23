El hermano del presidente del Gobierno español irá a juicio por tráfico de influencias

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en Madrid

El hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, será juzgado acusado de tráfico de influencias en un caso que, según el jefe del Gobierno socialista, ha sido inventado por opositores políticos de extrema derecha.

El grupo de campaña anticorrupción Manos Limpias alega que el Ayuntamiento de Badajoz, dirigido por los socialistas, diseñó un puesto a medida para David Sánchez de coordinador de las escuelas públicas de música en julio de 2017, cuando su hermano Pedro era el líder nacional del partido.

Los fiscales querían que se archivara el caso por falta de pruebas, pero un juez, que en España puede permitir que un particular siga una causa penal, discrepó el martes y envió el caso a juicio.

Manos Limpias está liderada por Miguel Bernad, abogado y político que se ha presentado como candidato de un partido de extrema derecha a las elecciones al Parlamento Europeo. La organización ha solicitado una pena de tres años de cárcel para David Sánchez, que ha dicho que es inocente.

Pedro Sánchez ha defendido públicamente a su familia y ha afirmado que una serie de causas judiciales contra ella han sido orquestadas por adversarios políticos.

Entre ellas se encuentra un caso por corrupción contra dos antiguos aliados cercanos y otra que investiga si su esposa, Begoña Gómez, utilizó su estatus para influir en sus negocios, lo que llevó al presidente a considerar su dimisión en abril de 2024.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo el martes que tenía el "máximo respeto" por el sistema judicial.

"Toda la confianza y la esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio", dijo a la prensa.

Con información de Reuters