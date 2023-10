Referentes de la ciencia de distintos espacios políticos defendieron el rol del Estado

Referentes de ciencia y tecnología de distintos espacios políticos coincidieron hoy en la importancia de un Estado que invierta en esas áreas con procesos que impulsen su desarrollo y garanticen una correcta administración y articulación de las dependencias científicas fomentando la integración de entidades públicas y privadas, en un encuentro al que no concurrió el representantes de La Libertad Avanza (LLA), un actor que "plantea directamente privatizar", dijo el ministro de Ciencia, Daniel Filmus.

Este mediodía se llevó a cabo la primera jornada de un ciclo de debates temáticos denominado #YoDebato, organizado por la por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Argentina, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (Unión por la Patria); Pablo De Chiara, ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba (Hacemos por nuestro país) y Galo Soler Illia (Juntos por el Cambio) participaron del "Debate de referentes de la Ciencia" que se llevó a cabo este mediodía en la sede de Flacso.

Durante la apertura, la directora de la Facultad explicó que "la invitación se extendió a (Daniel) Salamone referente del espacio de La Libertad Avanza, pero dijo que no estaba en Buenos Aires" por lo que no participó del encuentro.

"Nuestro espacio político entiende que hay que abordar" la temática desde distintos puntos: "el primero es que entendemos a la ciencia y a la tecnología como un insumo, como una herramienta indispensable para el desarrollo social y productivo", aseguró De Chiara durante su discurso de apertura.

"En un contexto cambiante, en donde se debaten tres grandes transformaciones que son energética climática, tecnología digital y la sociodemográfica; la ciencia y la tecnología vienen a dar respuesta a esas problemáticas y, de alguna manera, genera los espacios necesarios para poder este construir una sociedad mejor y mucho más equitativa", agregó el titular de la cartera científica cordobesa.

Asimismo, hizo hincapié en "el rol del Estado, como un rol fundamental, no solamente en la inversión, sino la gestión de la ciencia y la tecnología y la innovación" y remarcó que "la experiencia internacional marca que es la tendencia que los países que ha logrado cierto nivel de desarrollo, han caminado".

En este sentido precisó que "el rol del Estado tiene que estar diferenciando en dos grandes cuestiones: primero como proveedor de condiciones generales, tiene la obligación de presentarse y poner condiciones estables", lo que sintetizó en "una economía ordenada" y, en segundo lugar, "en el diseño de políticas públicas que tengan que ver con incentivos, con definir prioridades para producir y para poder consolidar un Estado innovador".

Filmus, por su parte, abrió su exposición destacando la ausencia de un representante de LLA, "un actor que claramente planteó una cuestión disruptiva que plantea directamente privatizar o que desaparezca el Ministerio, que los investigadores vayan a buscar su propio financiamiento, ese actor no está acá, es una lástima, pero es bueno que podamos debatir implícitamente".

"En estos últimos cuatro años, a pesar de la pandemia y de los años difíciles, hemos logrado avances sustantivos en políticas de Estado, por primera vez tenemos leyes concretas", dijo en alusión al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, y la de "financiamiento, que llevó muchos años de debate".

Asimismo aseguró que estas leyes se suman a la "ley de Economía del Conocimiento, más la ley de nano y biotecnología, más un conjunto de leyes que incorporan a actores y financiamientos específicos como la de cannabis" y que todas ellas "colocan a la ciencia en un momento distinto para el futuro".

El titular de la cartera científica nacional advirtió que "ahora son otros los desafíos" y para ello, dentro del Plan 2030 se establecieron diez ejes trasversales, "propuestas concretas para mejorar la excelencia de la investigación científica y el desarrollo tecnológico argentino".

Entre los puntos más destacados el ministro remarcó la necesidad de trabajar en la "jerarquización y mejoramiento de las condiciones de remuneración y de trabajo para los investigadores y de los científicos, avanzar en nuevos mecanismos de articulación publico y privada; revisar el proceso de mejora y compra de importaciones en ciencia y tecnología".

"Para todo ello se necesita un ministerio" y continuó con ejes del Plan 2030 como "programas específicos como un proyecto integral para la atención de los temas de la pobreza, la federalización de la ciencia, un plan nacional de formación de profesionales dedicados a la ciencia y tecnología y un programa integral de igualdad de género".

Por ello, "lo que tenemos que preguntarnos es qué modelo de país queremos, cuando un candidato anunció el cierre del Conicet y la degradación del MinCyT más de 1.500 científicos se manifestaron, pero insisto, no tienen que ser ellos, tiene que ser la sociedad la que plantee que no, que no está bien esta cuestión", concluyó el ministro al momento de su cierre.

Por su parte, Galo Soler Illia, decano INS-UNSAM y referente de Juntos por el Cambio también hizo referencia a la ausencia de un participante de LLA y afirmó: "Es un mensaje tener una silla vacía, es un tema preocupante" y citó al igual que Filmus, un artículo de la revista Nature en la que el destacado geólogo argentino Víctor Ramos advierte que "La ciencia está amenazada en Argentina: debemos denunciar el peligro", en referencia a las declaraciones del candidato a presidente Javier Milei sobre las políticas de ciencia y tecnología.

La ciencia y tecnología en nuestro país es "un sector nutrido, con gente, nos faltan todavía investigadores, pero la investigación que se hace es pertinente, es pareja, hay un número grande de investigadores haciendo cosas con calidad", aseguró el especialista, aunque consideró que "la Argentina está un poco estancada".

"Tenemos que prepararnos para hacer investigación de alta calidad, interdisciplinaria, bien fondeada y fondeada rápido, de manera ágil y eso requiere una profunda reconfiguración del sistema", aseguró y detalló que "obviamente estamos de acuerdo en que necesitamos la ciencia y la tecnología, en que es un motor de desarrollo, creemos desde nuestro espacio, que hay grandes oportunidades y quizás el Plan 2030 es una de ellas" para identificar esas áreas donde "Argentina tiene capital humano, tiene recursos, tiene alguna tradición y tiene el suelo que ayuda".

"Además de los recursos humanos, la infraestructura y el financiamiento también se requiere que las condiciones exógenas y económicas sean potables, necesitamos un marco de estabilidad económica, de seguridad jurídica, de relaciones internacionales, saber dónde estamos parados", apuntó Soler Illia.

Durante el cierre del debate el referente científico de JxC sostuvo que: "Valoro muchísimo esta discusión porque ha quedado claro una hoja de ruta, por lo menos con las sillas que están ocupadas, creo que coincidimos en muchos puntos y que está claro, está clarísimo que el conocimiento entusiasma".

El próximo encuentro de #YoDebato se realizará mañana a las 10.30 y tendrá como temática las relaciones internacionales, con la presencia de Diana Mondino LLA); Gustavo Martínez Pandiani (Unión por la Patria) y Federico Pinedo JxC); en tanto el jueves será el turno del debate con referentes de la educación con referentes de los cinco partidos políticos que participan de las elecciones generales el próximo domingo.

