El gobernador Ricardo Quintela visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de Buenos Aires

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el departamento de la exmandataria en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco del ataque al federalismo que lleva adelante el gobierno de Javier Milei a través del recorte de los Fondos Nacionales y con el recorte en la obra pública nacional, y que afecta directamente a las provincias del país en materia de recursos económicos para garantizar el acceso a derechos como la educación y la salud, el riojano visitó a la exmandataria nacional en su casa del barrio porteño de Constitución.

Según detalló la expresidenta, en el encuentro debatieron sobre el próximo tratamiento que se desarrollará en el Congreso Nacional sobre el Presupuesto 2025.

Cambio en el gabinete provincial

Tras las elecciones nacionales y provinciales que se desarrollaron en La Rioja y todo el país, el gobernador Ricardo Quintela prepara cambios en su gabinete. Esto fue confirmado a través de las redes sociales del jefe de ministros Juan Luna Corzo.

En su cuenta personal en X (ex Twitter), Corzó expresó: "Por instrucción del Gobernador, hoy se solicitaron las renuncias de todos los Ministros, Secretarios y Subsecretarios de la Función Ejecutiva, los responsables de organismos descentralizados y los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas en las que el Estado Provincial tiene participación". "Es preciso que el Gobernador tenga disponibilidad para reformular la composición del gabinete provincial para la próxima etapa de su gestión", sentenció el funcionario.

En esta línea, se espera que el mandatario provincial pueda informar en los próximos días la nueva composición del gabinete para la próxima etapa de gestión.