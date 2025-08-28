Zelenski afirma que Europa debe definir claramente las garantías de seguridad para paz Ucrania-Rusia

Foto de archivo del Presidente de Ucrania Volodimir Zelenski en Kiev

El presidente Volodímir Zelenski dijo el jueves a un grupo de líderes europeos que es importante definir claramente las garantías de seguridad para Ucrania como parte de un plan para lograr un acuerdo de paz con Rusia luego de tres años y medio de guerra.

La reunión virtual con el presidente polaco Karol Nawrocki y los líderes de Estonia, Letonia, Lituania y Dinamarca tuvo lugar tras el ataque ruso a Kiev que, según las autoridades locales, causó 22 muertos.

Zelenski afirmó que los participantes en la reunión habían "sincronizado" posturas al buscar una mayor presión sobre Rusia antes de las reuniones diplomáticas sobre el conflicto de Ucrania, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.

En su intervención, Zelenski dijo que Ucrania cree que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, seguía interesado únicamente en continuar la guerra.

Ucrania necesita una base sólida para las garantías de seguridad que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado y que han estado en discusión durante una semana, y un entendimiento compartido de que Putin merece más presión, dijo Zelenski.

"Y cuando hablamos de garantías de seguridad, necesitamos respuestas claras: ¿quién nos ayudará a defendernos en tierra, mar y aire si Rusia ataca de nuevo?", dijo. "Y cómo pueden participar exactamente. Les pido que definan su papel".

Trump ha estado tratando de organizar una reunión entre Putin y Zelenski, y dijo que podría imponer nuevas sanciones a Moscú si no hay avances en el fin del conflicto.

Zelenski ha respaldado durante mucho tiempo la petición de Trump de celebrar una reunión y ha apoyado los llamamientos de los líderes europeos a un alto el fuego antes de las negociaciones.

Con información de Reuters