Putin dice que Rusia probó el supertorpedo Poseidón con capacidad nuclear

El presidente ruso, Vladímir Putin, visita un hospital militar en Moscú

29 oct (Reuters) -El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el miércoles que Rusia probó un torpedo superautónomo Poseidón de propulsión nuclear y que fue un gran éxito.

Hay pocos detalles confirmados sobre el Poseidón en el dominio público, pero se trata esencialmente de un torpedo autónomo con capacidad nuclear que es capaz de desencadenar marejadas oceánicas radiactivas para hacer inhabitables las ciudades costeras.

Mientras tomaba té con soldados rusos heridos en la guerra de Ucrania en un hospital de Moscú, Putin dijo que la prueba había tenido lugar el martes.

"Por primera vez, logramos no sólo lanzarlo con un motor de lanzamiento desde un submarino portador, sino también lanzar la unidad de energía nuclear que este dispositivo utilizó un cierto tiempo", dijo Putin. "No hay nada igual".

"Es un gran éxito", comentó, añadiendo que la potencia del Poseidón superaba a la del misil intercontinental Sarmat, conocido como SS-X-29, o simplemente Satán II.

"La potencia del Poseidón supera significativamente la potencia incluso de nuestro más prometedor misil de alcance intercontinental Sarmat", dijo Putin.

La semana pasada, Putin realizó un simulacro de lanzamiento nuclear y el domingo anunció que Rusia había probado con éxito su misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, un arma con capacidad nuclear que, según Moscú, puede perforar cualquier escudo de defensa.

Desde que anunció por primera vez el Poseidón y el Burevestnik en 2018, Putin los ha presentado como una respuesta a las medidas de Estados Unidos para construir un escudo antimisiles después de que Washington se retiró unilateralmente en 2001 del Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972, y para ampliar la alianza militar de la OTAN.

Con información de Reuters