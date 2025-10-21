Las esperanzas de Trump de celebrar una cumbre rápida con Putin podrían ser estancadas, según CNN

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente ruso, Vladimir Putin, mientras se reúnen para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, EEUU

ters) -Las esperanzas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de celebrar una cumbre rápida en Budapest con el presidente ruso, Vladimir Putin, se estancaron después de que se pospusiera una sesión preparatoria entre los principales asesores de política exterior de los líderes esta semana, informó CNN el lunes.

Basándose en fuentes familiarizadas con el asunto, CNN dijo que la razón para posponer la reunión entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no estaba clara. Una de las fuentes citó las diferentes expectativas sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania, dijo CNN.

Rubio y Lavrov podrían volver a hablar por teléfono esta semana, informó CNN, después de que ambos mantuvieran una llamada el lunes que Moscú calificó de "constructiva".

No fue posible contactar de inmediato con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia fuera del horario laboral.

La esperada reunión entre Rubio y Lavrov se consideraba el paso preparatorio clave para la segunda cumbre de este año entre Trump y Putin. Los dos líderes acordaron en una llamada telefónica el pasado jueves reunirse pronto en Budapest, Hungría.

Rusia, que inició su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, dice que quiere que en la cumbre se discuta un posible acuerdo de paz en Ucrania y formas de mejorar las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington.

Con información de Reuters