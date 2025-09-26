El Kremlin dice que hablar de derribar aviones rusos es una grave escalada de las tensiones

FOTO DE ARCHIVO: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, camina por la Casa de Huéspedes del Estado Diaoyutai en Pekín

El Kremlin afirmó el viernes que hablar de derribar aviones militares rusos sobre Europa es imprudente, agresivo y supone una grave escalada de la tensión cerca de la frontera rusa.

"Las declaraciones sobre el derribo de aviones rusos son, como mínimo, imprudentes e irresponsables. Y, por supuesto, peligrosas por sus consecuencias", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al periodista de la televisión estatal Pavel Zarubin.

Bloomberg informó más temprano que diplomáticos europeos advirtieron a Moscú que la OTAN está dispuesta a responder con toda su fuerza contra las violaciones de su espacio aéreo, incluso derribando aviones rusos.

Peskov repitió la negación de Moscú de que sus aviones de combate hubieran invadido el espacio aéreo estonio la semana pasada.

"Escuchamos los intercambios cuando nuestros aviones fueron acusados de violar el espacio aéreo estonio. Sin embargo, no se presentó absolutamente ninguna prueba, por no hablar de pruebas convincentes", señaló.

"Y, por supuesto, con el telón de fondo de tal imprudencia, haciendo declaraciones tan agresivas, esta es otra ronda muy significativa de escalada de tensiones cerca de nuestra frontera", agregó.

Con información de Reuters