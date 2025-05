Mejora a jubilados: desde La Rioja defendieron la sesión especial para reactivar la discusión por jubilaciones dignas

Tras haberse caído en primera instancia la sesión en la que la Cámara de Diputados iba a tratar un aumento por única vez para adultos mayores y una nueva prórroga de la moratoria previsional, el bloque de la oposición presentó un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 4 de junio. En este marco, la diputada por La Rioja, Gabriela Pedrali, puso en valor la importancia del debate para asistir a los jubilados.

A través de sus redes sociales, la legisladora señaló: "Estos temas no admiten demoras ni especulaciones. Necesitamos dar respuestas concretas, de humanismo, sensibilidad y de priorizar a esos sectores que hoy están siendo excluidos, postergados e invisibilizados por las políticas de Milei".

Cabe destacar que la solicitud, enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, lleva la firma Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.

Afuera, como todas las semanas, los jubilados realizarán su ronda a la Plaza del Congreso, reprimida en las últimas semanas por las fuerzas de seguridad. El temario incluía un bono extraordinario de un 7,2% para jubilados y pensionados y la prórroga por dos años de la moratoria previsional.

El nuevo temario incluiría solamente los proyectos de ley vinculados a jubilaciones, excluyendo de la lista los "temas conflictivos que hicieron que se cayera la sesión", como la designación de autoridades para la Auditoría General de la Nación (AGN), indicaron las fuentes parlamentarias a este portal. Sin embargo, las negociaciones no están avanzando como la oposición quisiera. "Está verde", anticiparon fuentes a El Destape, aunque confirmaron la elección del 4 de junio como fecha para la sesión. Otras voces no fueron tan precisas con la fecha, pero confiaron que será la semana que viene.

Los cuestionamientos desde La Rioja

Cuando el bloque oficialista logró no dar quórum para tratar el proyecto, distintos funcionarios de La Rioja mostraron su rechazo. Pedrali se refirió a lo sucedido en su cuenta personal X (ex Twitter): "Vinimos al recinto con la intención de lograr una recomposición salarial para nuestros jubilados y jubiladas, para prorrogar por dos años la vigencia de la moratoria previsional y para actualizar el bono que por decisión del Gobierno nacional sigue congelado en 70 mil pesos". Además, agregó: "Es lamentable que el oficialismo y bloques aliados le den la espalda a los argentinos y argentina que dicen representar".

Desde Casa Rosada ya habían informado que el presidente Javier Milei iba a vetar cualquier modificación al régimen jubilatorio "que vaya contra los ejes básicos" de la política de ajuste que plantea el Gobierno nacional desde su asunción en diciembre del 2023.

Por su parte, el diputado Ricardo Herrera expresó su repudio frente a la decisión de recorte jubilatorio cuando se dio a conocer la noticia. "En el 2025 ya hay 243.000 que están en condiciones de jubilarse por la moratoria previsional", indicó Herrera a través de su cuenta de X (ex Twitter), y expresó: "Hay en La Rioja 7 mil personas, qué le vamos a decir a esos futuros jubilados que cumplen años la semana que viene y que no tienen los aportes previsionales. Les vamos a decir que esperen 5 años".



"La verdad es muy difícil mirar para otro lado en este tema, dejar que los jubilados sigan siendo la variable de ajuste de este modelo es de una inhumanidad tremenda, no lo podemos permitir", concluyó Herrera.