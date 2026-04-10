China no tolerará la independencia de Taiwán, dice Xi a la líder de la oposición de la isla

Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de oposición de Taiwán, asiste a una conferencia de prensa tras su reunión con el presidente chino Xi Jinping, en Pekín, China

China "no tolerará ​en absoluto" la independencia de Taiwán, que es el principal responsable de socavar la paz en el estrecho de Taiwán, dijo el viernes el ‌presidente Xi Jinping a la líder de ‌la oposición de la isla.

Cheng Li-wun, presidenta del mayor partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), se encuentra en China en lo que ella ha denominado una misión de paz para reducir la tensión, en un momento en que Pekín ha intensificado la presión militar contra la isla que reclama como parte de su territorio.

En una reunión celebrada en el Gran Salón del Pueblo, Xi le dijo ​a Cheng que el ⁠mundo actual no está del todo en paz y que la paz es ‌algo precioso.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Los compatriotas a ambos lados del estrecho son todos chinos, ⁠miembros de una misma familia que desean ⁠la paz, el desarrollo, el intercambio y la cooperación", dijo, según comentarios difundidos por las cadenas de televisión de Taiwán.

Ambos lados del estrecho pertenecen a "una sola China", añadió ⁠Xi, según un comunicado separado de los medios estatales.

"Cuando la familia está ​en armonía, todo prospera", afirmó. "La independencia de Taiwán es la ‌principal culpable de socavar la paz en ‌el estrecho de Taiwán; no la toleraremos ni la condonaremos en absoluto".

China ⁠se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, alegando que es un "separatista". El Gobierno de Lai ha pedido a Cheng que inste a China a poner fin a sus amenazas, y afirma que Pekín debería dialogar con el ​Gobierno elegido ‌democráticamente en Taipéi.

"TABLERO DE AJEDREZ"

El KMT gobernó en su día toda China hasta que el Gobierno de la República de China que lideraba huyó a Taiwán en 1949 tras perder una guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong, quienes fundaron la República Popular China.

Nunca se ha ⁠firmado ningún tratado de paz ni armisticio y, a día de hoy, ninguno de los dos gobiernos se reconoce formalmente al otro.

Cheng le dijo a Xi que lo que el público de ambos lados anhela son unas relaciones entre China y Taiwán que sean mutuamente beneficiosas, y que las interacciones y los intercambios deben ser recíprocos.

"Yo, Li-wun, espero sinceramente que algún día en el futuro tenga la oportunidad de ser la anfitriona y ‌dar la bienvenida al secretario general Xi y a todos los aquí presentes en Taiwán", añadió, utilizando el título de Xi como líder del Partido Comunista.

Cheng dijo que esperaba que, gracias a los esfuerzos de ambas partes, el estrecho de Taiwán dejara de ser un foco de conflicto potencial y, desde luego, no se convirtiera en un "tablero ‌de ajedrez en el que intervengan fuerzas externas".

Ambas partes del estrecho deberían seguir planificando y creando mecanismos institucionalizados y sostenibles para el diálogo y la cooperación, añadió.

Estados Unidos es el ‌principal valedor internacional y ⁠proveedor de armas de Taiwán, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales. Pekín ha exigido repetidamente a Washington que deje ​de armar a Taipéi. Estados Unidos ha respaldado los planes del Gobierno de Taiwán de aumentar el gasto en defensa.

Con información de Reuters