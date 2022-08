¿Qué rentabilidad puedo lograr rentando mi propiedad?

Tienes que verlo como una inversión, no un gasto: No te dejes llevar por sentimentalismos, piensa en la rentabilidad esperada de tu inversión, el riesgo y el plazo que tienes para pagar. Sí, es verdad que no constituye un gasto en sí mismo, pero, para poder ver beneficios, es menester que evalúes en cuánto tiempo puede empezar a ser una cuenta más por pagar. Si compras para rentar, la rentabilidad será lo que obtengas del ingreso de renta, menos los gastos de mantenimiento e impuestos. Junto con la valorización anual de la propiedad, esto se convierte en tus ganancias.