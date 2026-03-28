El sueño de la casa propia: Formosa lidera en el NEA el acceso a la vivienda y se ubica entre las primeras del país

Un análisis de la Encuesta Permanente de Hogares Ampliada del Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que Formosa se posiciona como la provincia con mayor proporción de propietarios de vivienda y terreno en el NEA durante 2025. Según los datos relevados, el 82,6% de las viviendas en la provincia pertenecen a las personas que las habitan.

Este valor supera ampliamente el promedio nacional, que se ubica en el 62,8%. A partir de este escenario, la consultora Politiké indicó que la provincia no solo encabeza el ranking regional, sino que además ocupa el segundo lugar a nivel país y dentro del Norte Grande en términos de acceso a la propiedad.

El informe destaca que este indicador refleja una fuerte presencia de hogares con tenencia consolidada, en contraste con otras jurisdicciones donde predominan situaciones de alquiler o informalidad en la ocupación de viviendas.

Los resultados del Modelo Formoseño

Formosa se destaca en el escenario nacional por presentar una dinámica habitacional diferenciada, con niveles de propiedad de la vivienda que superan ampliamente el promedio del país. Esta tendencia posiciona a la provincia como una de las jurisdicciones con mayor proporción de hogares propietarios, lo que consolida un liderazgo estadístico que sobresale tanto en la región como en el resto de la Argentina.

Estos indicadores permiten comprender la relevancia que tiene la vivienda propia dentro de la estructura social formoseña y su impacto directo en el bienestar de la población. Al contar con una base tan sólida de hogares titulares, se evidencia una configuración social donde el acceso al techo propio es un factor determinante para las condiciones de vida y la estabilidad de sus habitantes.

Políticas sociales

En el mes de marzo, al cumplirse un nuevo aniversario de la creación por iniciativa del gobernador Gildo Insfrán, el Ministerio de la Comunidad de Formosa reafirmó su rol como eje central del Modelo Formoseño en la ejecución de políticas sociales. Basada en principios humanistas y cristianos, esta institución diseña acciones territoriales que garantizan la inclusión y la justicia social, centrando su labor en el cuidado de las infancias, personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades originarias.

A lo largo de su trayectoria, el organismo logró transformar las políticas públicas en herramientas concretas de contención y desarrollo para las familias formoseñas. Mediante una estrecha coordinación con los municipios y el compromiso diario de sus equipos técnicos, el ministerio se consolida como un garante del bienestar integral y la igualdad de oportunidades en todo el territorio.