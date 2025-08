Muere una persona al chocar un autobús con un tren en la región rusa de Leningrado

FOTO DE ARCHIVO. Una vista general muestra la escena tras la colisión de un autobús con un tren de mercancías en la región de Leningrado, Rusia

(Corrige el titular y el párrafo 1 después de que la administración ferroviaria indicara que hubo una persona muerta, no dos, y once heridos, no diez)

4 ago (Reuters) - Una persona murió y otras once resultaron heridas al chocar un autobús con un tren de mercancías en la región rusa de Leningrado, informó el lunes la Administración ferroviaria regional.

"El conductor del... autobús entró en el cruce delante de un tren de mercancías que se aproximaba", dijo la Administración ferroviaria de la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia, en la aplicación de mensajería Telegram.

"El conductor del tren accionó el frenado de emergencia, pero la distancia era demasiado corta para evitar una colisión".

La Administración ferroviaria dijo que se trataba de un autobús de servicio regular, pero la agencia de noticias estatal rusa RIA citó a la fiscalía local diciendo que era un autobús turístico.

Con información de Reuters