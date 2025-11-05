Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordena liberación de expresidenta Áñez

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Anez, asiste a un acto en La Paz

ov (Reuters) -La justicia de Bolivia informó el miércoles que anuló la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez y ordenó su inmediata liberación.

"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía, tenía una sentencia ejecutoriada de 10 años y, en consecuencia, se dispone la libertad en el día", dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.

En noviembre de 2022, Áñez fue declarada culpable por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al asumir la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Áñez enfrenta varios procesos judiciales, de los cuales el más grave es la acusación de genocidio por las muertes ocurridas en El Alto en noviembre de 2019, durante un operativo policial y militar en el contexto de la revuelta social que derivó en la salida de Evo Morales.

La Justicia ha determinado que, como expresidenta, le corresponde un juicio de responsabilidades y ha ordenado su libertad para que asuma su defensa en este proceso.

Con información de Reuters