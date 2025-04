Kicillof cruzó a Milei durante la entrega de motos para refuerzo en seguridad: "Nos quitó los fondos de manera ilegal"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó esta semana nuevas motos destinadas a mejorar y fortalecer las tareas de patrullaje y prevención del delito en los municipios de General Pueyrredón y Mar Chiquita. La actividad fue realizada junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y los intendentes Guillermo Montenegro y Walter Wischnivetzky.



El gobernador, en ese marco, aseguró: "Para nosotros sería muy sencillo desentendernos y decir que no hay plata porque el Gobierno nacional nos quitó los fondos de manera ilegal, pero no es lo que hicimos ni lo que vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. Más allá de todas las dificultades que tengamos que enfrentar, no estamos dispuestos a dejar de invertir para dar respuestas a las necesidades de los bonaerenses".

En esa línea, destacó que así como hace unos días presentó un fondo para que los municipios "puedan estar mejor equipados, seguimos todos los días haciendo un enorme esfuerzo para sumar móviles, equipamiento y tecnología que nos permitan llevar más tranquilidad a los barrios", y advirtió que "aunque nos quieran fundir, no van a poder cambiar nuestras prioridades: en la provincia los recursos se destinan para que haya más seguridad, más salud, educación y trabajo".

Congreso Nacional de la UOM

El gobernador Kicillof participó en la jornada del acto de cierre del Congreso Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica. En esta actividad estuvo acompañado por el secretario general del gremio, Abel Furlán y se realizó en el Hotel 13 de Julio, donde concurrieron 500 representantes gremiales de todo el país.

Kicillof remarcó: "Van 16 meses de gobierno, ya no hace falta teorizar: estamos viendo los resultados y las consecuencias de un modelo económico que apunta contra el trabajo y la industria nacional. Al mismo tiempo que se está llevando adelante una inmensa transferencia de recursos desde los sectores populares y productivos hacia un pequeño grupo dedicado a la especulación financiera, el Gobierno nacional celebra el inicio de una nueva etapa de endeudamiento en nuestro país".

"Estos espacios de debate entre los trabajadores y las medidas de fuerza de los sindicatos vienen a dejar en claro que nuestro pueblo está en contra de pedirle plata al Fondo Monetario Internacional", enfatizó el mandatario y destacó que el "plan de ajuste del Gobierno nacional genera incertidumbre y pone en peligro el entramado productivo y miles de puestos de trabajo: necesitamos mantener estos ámbitos de debate para organizarnos y generar la unidad necesaria que nos permita luchar contra este modelo que ataca los intereses del pueblo trabajador".

Otras autoridades que estuvieron presentes fueron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Trabajo, Walter Correa; el secretario Adjunto de la UOM, Naldo Brunelli; el subsecretario de Coordinación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Ayelén Borda; el diputado provincial Gustavo Pulti; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; representantes del secretariado nacional de la UOMRA; concejales y concejalas.