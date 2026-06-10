Autoridades de Hong Kong imputan a siete personas y a dos empresas por mortal incendio

El Gobierno de Hong Kong informó que el miércoles se presentaron cargos contra siete personas y dos empresas por 25 delitos, entre los que se incluyen homicidio involuntario y conspiración para defraudar, en relación con el fatal incendio ocurrido en Hong Kong en noviembre cuando murieron 168 personas.
El incendio se declaró el 26 de noviembre del año pasado en el complejo de apartamentos Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po. Fue el más mortífero de la ciudad en décadas y también dejó a miles de personas sin hogar.
Los cargos fueron presentados por la policía de Hong Kong y la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) en dos casos. Las acusaciones también incluyen blanqueo de capitales, intento de obstrucción a la justicia y evasión fiscal.
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Las dos empresas acusadas son la consultora del proyecto y el contratista principal que participó en un proyecto de renovación en Wang Fuk Court.
Las personas, entre las que se encuentran los directores de las dos empresas, desempeñaron diferentes funciones en el proyecto de renovación. Fueron llevadas ante el tribunal el miércoles por la tarde, según informó el Gobierno en un comunicado.
El Gobierno de Hong Kong afirmó que la policía y la ICAC han creado el mayor grupo de trabajo de investigación conjunta de los últimos años para investigar la causa del incendio y la posible corrupción relacionada con el proyecto de renovación, y que hasta el momento han detenido a 35 personas.
Los constructores llevaban renovando el complejo desde julio de 2024. En el momento del incendio, cada torre estaba rodeada de andamios de bambú y cubierta con malla de obra verde.
Los dos casos se aplazaron hasta el 2 de septiembre. El Gobierno afirmó que las investigaciones continúan.
Con información de Reuters