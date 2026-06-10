Autoridades de Hong Kong imputan a siete personas y a dos empresas por mortal incendio

FOTO DE ARCHIVO: The Wider Image - Incendio en Hong Kong: Ecos de la pérdida bajo las torres calcinadas

​El Gobierno de Hong Kong informó que el miércoles se presentaron cargos contra siete ‌personas y dos ‌empresas por 25 delitos, entre los que se incluyen homicidio involuntario y conspiración para defraudar, en relación con el fatal incendio ocurrido en Hong Kong en noviembre cuando murieron 168 personas.

El incendio se declaró el 26 de noviembre del ​año pasado ⁠en el complejo de apartamentos Wang Fuk ‌Court, en el distrito de Tai Po. ⁠Fue el más mortífero ⁠de la ciudad en décadas y también dejó a miles de personas sin hogar.

Los cargos fueron presentados ⁠por la policía de Hong Kong ​y la Comisión Independiente contra la ‌Corrupción (ICAC) en dos casos. ‌Las acusaciones también incluyen blanqueo de capitales, intento ⁠de obstrucción a la justicia y evasión fiscal.

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Las dos empresas acusadas son la consultora del proyecto y el contratista principal que participó ​en ‌un proyecto de renovación en Wang Fuk Court.

Las personas, entre las que se encuentran los directores de las dos empresas, desempeñaron diferentes funciones en el proyecto de ⁠renovación. Fueron llevadas ante el tribunal el miércoles por la tarde, según informó el Gobierno en un comunicado.

El Gobierno de Hong Kong afirmó que la policía y la ICAC han creado el mayor grupo de trabajo de investigación conjunta de los últimos ‌años para investigar la causa del incendio y la posible corrupción relacionada con el proyecto de renovación, y que hasta el momento han detenido a 35 personas.

Los constructores llevaban renovando el complejo ‌desde julio de 2024. En el momento del incendio, cada torre estaba rodeada de andamios de bambú ‌y cubierta con ⁠malla de obra verde.

Los dos casos se aplazaron hasta el 2 de ​septiembre. El Gobierno afirmó que las investigaciones continúan.

Con información de Reuters