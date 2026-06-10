Ataques aéreos israelíes dejan 13 muertos en el sur de Líbano, según fuentes libanesas

Vehículos israelíes circulan por el sur del Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano.

​Los ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano causaron la muerte de al menos 13 ‌personas el miércoles, según ‌informaron fuentes de seguridad libanesas, mientras Israel intensificaba su campaña contra Hezbolá y el grupo respaldado por Irán reivindicaba nuevos ataques contra las fuerzas israelíes en el sur.

Entre los fallecidos se encontraban nueve personas en la localidad de Dayr Debba, a 8 kilómetros ​al este de ⁠la ciudad de Tiro, según informó la Agencia ‌Nacional de Noticias, de titularidad estatal. Imágenes ⁠de Reuters mostraban vehículos en ⁠llamas en la ciudad sureña de Sidón tras un ataque aéreo israelí.

Más de tres meses después de que el ⁠ataque estadounidense-israelí contra Irán desencadenara el conflicto ​en Oriente Medio, Líbano sigue siendo ‌un importante frente de batalla ‌en la guerra.

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La guerra de Líbano desencadenó una ⁠escalada del conflicto esta semana, cuando Israel atacó los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá, lo que llevó a Irán a responder con un ​ataque ‌con misiles contra Israel, que a su vez atacó Irán, antes de que Israel e Irán detuvieran los ataques.

Casi 3.700 personas han muerto en Líbano a causa de los ataques israelíes ⁠desde el 2 de marzo, 730 de ellas mujeres, niños o personal sanitario, según el Ministerio de Sanidad de Líbano, y las autoridades afirman que alrededor de 1,2 millones de personas se han visto desplazadas en el país.

Hezbolá entró en la guerra el 2 de marzo, alegando ‌que se trataba de una represalia por el asesinato del líder supremo de Irán al inicio del conflicto.

Desde entonces, 28 soldados israelíes han muerto en combate en Líbano, según un recuento de Reuters basado en los comunicados ‌del ejército israelí, mientras que cuatro civiles han perdido la vida en ataques de Hezbolá.

Un soldado libanés falleció el ‌miércoles a causa ⁠de las heridas provocadas por un ataque aéreo israelí en el sur el 17 ​de marzo, según informó el ejército libanés.

Con información de Reuters