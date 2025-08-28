Rusia lanza un ataque masivo nocturno en Kiev que deja cuatro muertos y 20 heridos, según Ucrania

Rescatistas trabajan en el sitio de un edificio de apartamentos que fue alcanzado por un misil ruso y el ataque de un avión no tripulado, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque nocturno a gran escala con drones y misiles contra Kiev, matando a cuatro personas, hiriendo a más de 20 y dañando edificios residenciales y de otro tipo en varios distritos de la ciudad, según informaron el jueves las autoridades ucranianas.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que entre los muertos había dos niños y que había más de 20 heridos. El alcalde Vitali Klitschko informó de 22 heridos, entre ellos tres niños.

La administración militar de la capital ucraniana dijo que se habían desplegado drones y misiles en la ofensiva.

"Desgraciadamente, el estilo de los rusos es típico en sus ataques", escribió en Telegram Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev.

"Ataques combinados, desde diferentes direcciones. Y sistemáticos, dirigidos contra edificios residenciales normales".

Los oficiales enumeraron varios edificios que habían sufrido daños, incluidos varios bloques de apartamentos de gran altura.

Tkachenko dijo que se habían producido graves daños en dos edificios de apartamentos situados en orillas opuestas del río Dniéper.

En el distrito de Darnytskyi, un suburbio del este, un edificio de cinco plantas había quedado parcialmente destruido, dijo, y los equipos de rescate estaban buscando entre los escombros a residentes atrapados.

Los equipos de emergencia se están ocupando de las consecuencias de los ataques en más de 20 lugares de la capital, añadió.

Se han declarado incendios en toda la ciudad.

Imágenes publicadas en internet mostraban apartamentos en llamas en los pisos superiores de edificios de gran altura y humo saliendo de los edificios. Reuters no pudo verificar inmediatamente las imágenes.

Con información de Reuters