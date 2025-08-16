Más de 300 muertos en Pakistán por fuertes lluvias e inundaciones

Más de 300 personas murieron en el noroeste de Pakistán tras dos días de intensas lluvias e inundaciones, informaron el sábado autoridades locales.

Las labores de rescate y limpieza de las carreteras bloqueadas seguían su curso gracias al aporte de fondos de emergencia, y añadieron que las lluvias torrenciales continuarían hasta el 21 de agosto.

Ráfagas de nubes, inundaciones repentinas, rayos, deslizamiento de tierras y derrumbes de edificios provocaron el episodio más mortífero de la temporada de monzones de este año. Según la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, a primera hora del sábado se habían confirmado 307 muertos en las colinas y montañas de la región de Khyber Pakhtunkhwa.

También hay personas desaparecidas.

No sólo Pakistán, sino también partes de la vecina India y Nepal, se han visto duramente afectadas por fuertes lluvias, inundaciones y otros incidentes similares en la última semana.

El distrito de Buner, al norte de la capital de Pakistán, Islamabad, fue uno de los más afectados del país con 184 muertos y daños generalizados en infraestructuras, cultivos y huertos, según las autoridades locales. Un chaparrón, árboles caídos e inundaciones repentinas arrasaron con personas y posesiones.

En algunas zonas de Buner quedaron personas atrapadas por las aguas, entre ellas mujeres y niños, y se recuperaron 93 cadáveres.

En otra zona, Shangla, el derrumbe del tejado de un edificio debido al aguacero causó muchas de una treintena de muertes, dijo el Secretario Jefe provincial, Shahab Ali Shah.

El funcionario declaró que se han enviado funcionarios locales a las zonas inundadas para supervisar las operaciones de socorro y evaluar los daños.

Se están estableciendo campamentos médicos para las víctimas de las inundaciones y se están tomando medidas para que las familias que han perdido sus hogares reciban comida cocinada. Shah dijo que se desplegaría maquinaria pesada para limpiar y restaurar las carreteras.

Ishaq Dar, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, declaró que equipos civiles y militares estaban llevando a cabo operaciones de rescate y socorro, mientras que el primer ministro había presidido una reunión de emergencia.

El viernes, un helicóptero de rescate se estrelló debido al mal tiempo, causando la muerte de sus cinco tripulantes.

Con información de Reuters