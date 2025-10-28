DATOS-¿Qué es la APEC? Los líderes de Asia-Pacífico se reúnen en Corea del Sur

FOTO DE ARCHIVO. Pasajeros suben por unas escaleras mecánicas mientras un gran panel electrónico muestra un anuncio promocionando la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de 2025 en Gyeongju, en una estación de ferrocarril

28 oct (Reuters) -Los líderes de 21 economías de la cuenca del Pacífico se reunirán esta semana en Gyeongju, Corea del Sur, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).

Las reuniones comenzaron el lunes y se prolongarán hasta el sábado, aunque se espera que las conversaciones se vean ensombrecidas por los aranceles globales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los enfrentamientos comerciales de alto nivel con China y otros países.

Trump llegará el miércoles, pero está previsto que se marche antes de la cumbre de líderes de la APEC. Se espera que vea al presidente chino, Xi Jinping, en su primera reunión en persona durante el segundo mandato de Trump, mientras los dos países tratan de reducir las tensiones comerciales.

Estos son algunos datos sobre la reunión de la APEC:

- La APEC, fundada en 1989, cuenta con 21 miembros que representan más del 50% del PIB mundial y albergan a unos 2.700 millones de personas, es decir, el 40% de la población mundial. China, Rusia y Estados Unidos son tres de los mayores miembros del grupo. La región APEC generó el 70% del crecimiento económico mundial durante sus primeros 10 años de existencia.

- Los líderes de los países se reúnen anualmente. La última reunión fue en noviembre de 2024 en Perú, dominada por las preocupaciones sobre las promesas del entrante Gobierno de Trump de promulgar aranceles y dar marcha atrás en cuestiones como el cambio climático.

- El grupo económico tiene como objetivo fomentar la cooperación y reducir las barreras comerciales y de inversión, aunque las decisiones tomadas en las reuniones no son vinculantes y el consenso ha sido cada vez más difícil. Corea del Sur afirma que quiere aprovechar el foro de este año para debatir las cadenas de suministro, el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el fomento de un entorno comercial libre y justo, así como el avance de la Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico, un acuerdo diseñado para incluir finalmente a todos los miembros de APEC.

- La agenda también incluye temas como la adaptación al cambio digital, el aprovechamiento de la inteligencia artificial, la energía sostenible, el suministro de alimentos, la respuesta a los cambios demográficos y el aumento de las oportunidades para las mujeres y las personas con discapacidad.

- Corea del Sur recibe a Trump y Xi en visitas de Estado y espera avanzar en un acuerdo comercial con Estados Unidos. El presidente Lee Jae-myung ha sugerido a Trump que aproveche la visita para dialogar con el líder norcoreano, Kim Jong-un, pero no está claro si habrá una reunión.

Con información de Reuters