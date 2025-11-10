Historia y tradición: en el aniversario 111° de Las Lomitas, Insfrán destacó el rol clave del municipio para el crecimiento provincial

En el marco del 111° aniversario de Las Lomitas, situada a 297 kilómetros de la capital provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se sumó a la celebración popular y envío un fraterno saludo a los vecinos y vecinas de la comunidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la importancia de esta comunidad en el desarrollo provincial y expresó su afecto con un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter): “Envío un cálido saludo a todos los vecinos y vecinas de Las Lomitas, al cumplirse el 111° aniversario de esta querida localidad. ¡Muy feliz día!”.

La festividad arrancó con una serenata, en la que una amplia variedad de artistas locales, entre ellos Titiro Figueredo y Los Tokos del Chamamé, que con sus canciones, lograron reflejar el espíritu de la región. También se sumaron reconocidos nombres de la música como Lucas Sugo y Piko Frank, quienes compartieron el escenario con los talentos locales, asegurando una velada memorable que cautivó al público. Las celebraciones en la localidad contaron con una gran diversas actividades recreativas y culturales y un acto central.

Desfile institucional

En el tradicional desfile que se realiza año a año participaron instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales, además de las fuerzas de seguridad y defensa, que rindieron homenaje a los pioneros de la localidad y a todos los vecinos que se destacaron en la comunidad de Las Lomitas. En el desfile también hubo lugar para la participación de emprendedores.

El broche de cierre de las actividades conmemorativas se dio con el festival musical que cerró la noche del domingo y reunió a las familias, donde los talentos locales dieron color y vida a la fiesta popular.

Más cultura, más tradición

El Ministerio de Turismo del Gobierno provincial de Formosa presentó una amplia agenda cultural para el mes de noviembre. Entre ellas, se destaca el 60° Festival Provincial del Folklore en Pirané, uno de los eventos más esperados por el público formoseño.

La localidad de Pirané volverá a convertirse en el corazón del folklore provincial. Allí se llevará a cabo, en primer lugar, el 46° Pre Cosquín los días jueves 20 y viernes 21, y posteriormente el 60° Festival Provincial del Folklore, los sábado 22 y domingo 23 de noviembre, en el Centro de Cultura y Deportes.

El evento reunirá a grandes artistas piranenses y a figuras consagradas de la música nacional. El sábado se presentarán Ángelo Aranda, Las 4 Cuerdas, Rodrigo Vera y músicos locales, mientras que el domingo actuarán Alma Chaqueña, Piko Frank y Los Irundí, entre otros.